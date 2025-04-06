Audi Q5 Sportback получила новый облик, но технически не изменилась.

Audi Q5 всегда ассоциировался с премиальностью, но при этом не выглядел чрезмерно пафосно: достаточно элегантный, чтобы произвести впечатление, но без лишней помпезности. Строгий и функциональный дизайн сделали этот кроссовер популярным и востребованным на рынке. В новом поколении Q5 потерял часть своего традиционного облика, став более обтекаемым и современным, с меньшим количеством резких линий и угловатостей.

Производство нового поколения началось в мексиканском городе Сан-Хосе-Чьяпа. Модель незначительно увеличилась в размерах: длина составила 4,72 м, ширина — 1,90 м, а высота — 1,65 м. Это изменение практически незаметно, что важно, ведь городские улицы едва ли станут шире в обозримом будущем. Колесная база в 2,82 м обеспечивает достаточное пространство для задних пассажиров, делая поездки комфортными даже на длинные дистанции.

Объём багажного отделения варьируется от 520 до 1473 литров в зависимости от положения задних сидений, что немного меньше, чем у предыдущей модели. Зато погрузка стала удобнее благодаря пониженному уровню пола багажника, а шторка теперь легко убирается под днище.

Внутренняя отделка Audi сохранила фирменный стиль марки: строгие линии и качественные материалы подчёркивают принадлежность к классу люкс. Однако местами заметна некоторая экономия на материалах, особенно на центральной консоли и рулевом колесе, где преобладают пластиковые поверхности. В целом, такой подход отражает общие тренды в автомобильной индустрии.

Система освещения с регулируемыми светодиодами стала визитной карточкой модели, придавая ей современный и узнаваемый облик. Камера распознавания дорожных знаков иногда ошибается, но её наличие всё равно добавляет удобства. Адаптивная подвеска обеспечивает плавность хода на любой скорости, делая езду комфортной и безопасной.

При запуске модели покупателям предложат три варианта двигателей. Бензиновая версия с передним приводом и мощностью 204 л.с. обойдётся минимум в 52 300 евро. Она демонстрирует хорошую управляемость и низкий уровень шума. За дополнительную плату можно получить полноприводную версию. Дизельная модификация обладает таким же показателем мощности, но отличается большим крутящим моментом и уже в стандартной комплектации идёт с полным приводом. Топовая версия SQ5 оснащена двигателем V6 с мощностью 367 л.с., что делает её самой мощной моделью в линейке.