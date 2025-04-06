Hyundai Nexo оснащен переднеприводным силовым агрегатом мощностью 201 л. с. и, как ожидается, сможет проехать более 690 км на одном заряде батареи.

Hyundai Nexo сильно напоминает концепт-кар Initium, который был представлен компанией осенью прошлого года. Длина Nexo составляет примерно 475 см, что делает его почти на 8 см длиннее предыдущей модели. Колесная база осталась неизменной — 279 см, но новая версия автомобиля стала немного шире и выше, благодаря наличию рейлингов на крыше. В отличие от старой модели, новинка способна буксировать прицеп весом до одной тонны.

Hyundai утверждает, что водородный топливный элемент Nexo был значительно усовершенствован. Помимо увеличенной мощности и большей надежности в условиях низких температур, электродвигатель также стал более производительным. Теперь переднеприводная версия развивает мощность в 201 лошадиную силу и разгоняется до 100 километров в час всего за 7,8 секунды, что значительно быстрее предыдущего поколения, которое достигало этой отметки за 9,2 секунды.

Благодаря большему объему водородного бака и повышенной эффективности, компания рассчитывает достичь запаса хода более 690 километров.

Интерьер Nexo выполнен в стиле других моделей Hyundai, с горизонтальной компоновкой приборной панели и двумя 31-сантиметровыми экранами. Мультимедийная система поддерживает беспроводные подключения Apple CarPlay и Android Auto, а также оснащена генеративным искусственным интеллектом для обработки голосовых команд.

Аудиосистема Bang & Olufsen предлагает до 12 динамиков, а для дополнительной визуализации предусмотрена проекция на лобовое стекло. В некоторых странах также предлагаются камеры-зеркала заднего вида.

Передние сиденья Nexo имеют функцию наклона и вентиляции, а также снабжены откидными подножками. По словам производителя, задним пассажирам предоставлено больше пространства над головой и для плеч, а двери стали открываться шире, что облегчает посадку и высадку. Объем багажного отделения составляет около 990 литров при поднятых задних сиденьях, а при сложенных — увеличивается до 1730 литров.