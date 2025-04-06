Škoda Elroq RS, оснащенный двумя электродвигателями суммарной мощностью 250 кВт, способен разгоняться до 100 км/ч за 5,4 секунды.

Полгода спустя после дебюта электрического внедорожника Škoda Elroq компания раскрыла карты, представив заряженную версию RS. Модель, ставшая новым флагманом бренда в сегменте компактных электрокаров, сочетает динамику, технологичность и фирменный прагматизм чешского производителя. Премьера Elroq RS состоится в апреле 2025 года на Миланской неделе дизайна, где публика впервые оценит воплощение концепции Modern Solid.

Elroq RS оснащен двумя электродвигателями, обеспечивающими полный привод и совокупную мощность 250 кВт. Это позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 5,4 секунды — рекордный показатель для текущей линейки Škoda. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Йоханнес Нефт, глава технического развития бренда, отмечает: «RS-версии — это всегда баланс между эмоциями и рациональностью. Мы сохранили практичность базового Elroq, усилили динамику и добавили фирменный RS-дизайн».

Под капотом (вернее, под полом) скрывается батарея емкостью 84 кВт·ч, обеспечивающая запас хода до 550 км по стандарту WLTP. На станциях быстрой зарядки (до 185 кВт) аккумулятор восполняет заряд с 10% до 80% за 26 минут, а домашняя зарядка мощностью 11 кВт полностью заполнит «бак» за 8 часов.

Elroq RS — первая серийная модель Škoda, полностью отражающая дизайн Modern Solid. Фирменная «четырехглазая» оптика получила матричные светодиодные фары с вертикальными «ресничками» — дневными ходовыми огнями. При разблокировке автомобиля световая полоса запускает анимацию, постепенно зажигая сегменты. Глянцево-черная панель на переднем бампере интегрирует радары и сенсоры систем безопасности.

Салон выполнен в эксклюзивном оформлении Design Selection RS Lounge. Микрофибра с контрастной строчкой лаймового цвета, декор из карбона и трехспицевое рулевое колесо с подогревом создают атмосферу гоночного кокпита.

Функция Kessy автоматически открывает двери при приближении владельца, а Walk-Away Locking — блокирует авто при удалении. Электрическая крышка багажника и солнцезащитные шторки дополняют список удобств.

Elroq RS позиционируется как альтернатива премиальным электрокарам, предлагая аналогичную функциональность за меньшие деньги. Старт продаж запланирован на 3 квартал 2025 года.