Смартфон уже представлен на официальном международном сайте Honor.

Новый Honor 400 Lite впечатляет своими характеристиками: 108-мегапиксельная основная камера, яркий AMOLED-экран с пиком яркости 3500 нит и стильный водонепроницаемый корпус. Несмотря на большой аккумулятор, устройство остается удивительно тонким и легким.

Дизайн Honor 400 Lite выполнен в современном стиле с плоскими гранями, каплевидным вырезом для селфи-камеры и треугольным блоком основных модулей. Корпус толщиной всего 7,29 мм и весом 171 г получил сертификацию IP65, что защищает его от брызг воды, хотя полного погружения лучше избегать. Однако, как утверждает сам производитель, с этой моделью можно делать подводные снимки.

Сердцем устройства стал мощный процессор MediaTek Dimensity 7025, который без труда справится со всеми повседневными задачами. Кроме того, телефон выдерживает падение с высоты до 1,8 метров, что добавляет уверенности в его надежности. Сканер отпечатков пальцев удобно размещен на боковой грани корпуса. Экран диагональю 6,7 дюйма обладает частотой обновления 120 Гц, разрешением 2412×1080 пикселей и яркостью HDR до 3500 нит.

Фронтальная камера с разрешением 16 мегапикселей и апертурой f/2.45 дополнена LED-вспышкой для улучшения качества селфи в условиях недостаточной освещенности. Основная камера состоит из основного модуля на 108 мегапикселей с размером сенсора 1/1,67 дюйма и вспомогательной камеры глубины на 5 мегапикселей.

Аккумулятор емкостью 5230 мА·ч поддерживает быструю зарядку через порт USB-C мощностью до 35 Вт, однако функция беспроводной зарядки отсутствует. Устройство доступно в версиях с 8–12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти. Работает Honor 400 Lite под управлением операционной системы MagicOS 9.0 на базе Android 15, но информация о сроках получения обновлений пока отсутствует.

Смартфон уже представлен на официальном международном сайте Honor, но данные о точной стоимости и дате старта продаж еще уточняются. Согласно предварительным данным, стоимость устройства составит около 350 евро.