Volvo EX30 Cross Country (CC) — это внедорожная версия полностью электрического кроссовера EX30, которая продолжает легендарную традицию моделей Volvo, начатую еще в конце 1990-х годов с Volvo V70 XC, одного из первых кроссоверов в истории автомобилестроения. Название «Cross Country» подчеркивает не только внедорожные характеристики автомобиля, но и наследие шведской инженерной мысли, ориентированной на универсальность и надежность в любых условиях эксплуатации.

Новая модель EX30 CC базируется на топовой комплектации EX30, предлагая внушительную мощность в 428 лошадиных сил и систему полного привода. Эти характеристики обеспечивают отличную динамику разгона и уверенное поведение на дороге, а запас хода составляет 427 километров согласно стандарту WLTP. Это делает EX30 CC не только мощным, но и практичным выбором для тех, кто ценит дальние поездки.

Особое внимание при разработке EX30 CC уделено внедорожным возможностям. Дорожный просвет увеличен до 19 сантиметров, а усиленная защита днища спереди и сзади позволяет автомобилю с легкостью преодолевать неровности и препятствия. Более широкие колесные арки придают модели устойчивость на бездорожье, а опциональные 18-дюймовые внедорожные шины и багажник на крыше делают ее готовой к самым сложным маршрутам. Дизайн интерьера также подчеркивает внедорожный характер модели: на передней панели изображены горы Кебнекайсе, самая высокая точка Швеции, что символизирует стремление к покорению новых вершин.

EX30 CC — это не просто внедорожник, а полностью электрический автомобиль, созданный с использованием экологически чистых материалов и передовых технологий. В салоне доминирует минималистичный дизайн, отражающий скандинавскую эстетику и функциональность. Центральное место занимает 12,3-дюймовый сенсорный экран, через который управляются все основные функции автомобиля. Дополнительно за рулевым колесом установлен компактный дисплей, отображающий ключевую информацию для водителя.

Технологическая начинка EX30 CC включает в себя современную информационно-развлекательную систему с интеграцией сервисов Google, что делает поездки более удобными и увлекательными. Кроме того, автомобиль оснащен продвинутыми системами помощи водителю, которые повышают уровень безопасности и комфорта на дороге.

Стартовая цена Volvo EX30 Cross Country составляет 57 290 евро, а первые поставки запланированы на конец весны 2025 года.