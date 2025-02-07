Серия AGON G42 включает три модели: 24, 25 и 27 дюймов.

AOC вновь представила новую линейку игровых мониторов, ориентированных на геймеров с ограниченным бюджетом. Серия AGON G42 включает три модели: 24G42E (24 дюйма), 25G42E (25 дюймов) и 27G42E (27 дюймов).

Все представленные модели обладают разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и поддерживают высокую частоту обновления экрана – до 180 Гц. Технология Fast IPS позволяет достичь минимального времени отклика 1 мс GtG или 0,5 мс MPRT, обеспечивая плавную смену кадров без заметного размытия и артефактов.

Мониторы серии G42 имеют поддержку технологий HDR10 и Adaptive-Sync, а также низкое время задержки ввода (Low Input Lag), что значительно улучшает восприятие игрового процесса. Цветовой охват составляет 90% DCI-P3 и 120% sRGBй.

Помимо этого, серия G42 предлагает ряд дополнительных функций, таких как Shadow Control для улучшения видимости в теневых участках сцены, Gaming Color для точной настройки цветовой палитры под индивидуальные предпочтения игрока, и Motion Blur Reduction для уменьшения эффекта смазывания движущихся объектов. Настройки этих функций легко регулируются через удобное меню OSD или специализированное приложение G-Menu.

Цены на новые модели:

- AOC Gaming 24G42E: примерно 13 500 рублей

- AOC Gaming 25G42E: примерно 14 500 рублей

- AOC Gaming 27G42E: примерно 15 500 рублей