Koorui 27E1QX может похвастаться 27 дюймовой Fast IPS панелью и стильным дизайном.

Koorui представляет новый игровой монитор 27E1QX, который уже доступен на китайском рынке по привлекательной цене 899 юаней (примерно 12 500 рублей).

Koorui 27E1QX оснащается 27-дюймовой Fast IPS панелью с разрешением 2к (2560×1440), что гарантирует картинку высоко качества с яркими и насыщенными цветами. Угол обзора в 178 градусов позволяет комфортно воспринимать изображение независимо от положения зрителя. Максимальная частота обновления достигает 170 Гц, а время отклика GTG составляет всего 1 мс.

Максимальная яркость монитора составляет 400 нит, а статическая контрастность — 1000:1. Поддержка 8-битной глубины цвета и охват 90% цветовой гаммы DCI-P3 и 100% sRGB делают изображение насыщенным и точным. Сертификация HDR400 добавляет еще больше глубины и контрастности изображению.

Эргономика монитора также заслуживает внимания: многофункциональный штатив дает возможность регулировать высоту, наклон, поворот и вращение экрана. Крепление VESA (75 мм x 75 мм) предоставляет дополнительные варианты монтажа, включая настенное крепление.

Подключение обеспечивается через два порта HDMI 2.0, разъем DisplayPort 1.2 и 3,5-мм аудиовыход. Встроенный блок питания упрощает установку, избавляя от необходимости использовать внешний адаптер.

Дизайн 27E1QX выполнен в минималистичном стиле с тонкими рамками. Доступны две цветовые схемы: черно-синий и черно-красный. Монитор снабжен трехлетней гарантией производителя.