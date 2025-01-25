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Zerox852
Представлен новый планшет Alldocube iPlay 60 OLED с процессором Snapdragon 660
Alldocube iPlay 60 OLED готов приятно удивить своим высококачественным дисплеем и поддержкой двух SIM-карт.

Недавно представленный планшет Alldocube iPlay 60 OLED обещает удивить пользователей своим ярким и качественным экраном. В устройстве предусмотрена возможность использования двух SIM-карт. Однако информация о том, какая именно версия операционной системы Android будет установлена на планшете, пока остается неизвестной. Предполагается, что это может быть либо Android 13, либо Android 12.

На данный момент планшет еще не поступил в продажу, однако производитель рассчитывает изменить эту ситуацию в ближайшее время. Стоимость устройства также пока не раскрывается, но известно, что продукция компании Alldocube распространяется по демократичным ценам. Что касается технических характеристик, то планшет имеет размеры 245,2 х 174,5 мм и толщину всего 7,3 мм, а его вес составляет 485 граммов. Устройство оснащено 10,5-дюймовым дисплеем с технологией AMOLED, разрешение которого достигает 2560 x 1600 пикселей. Производитель утверждает, что дисплей покрывает 105% цветового пространства NTSC.

Одной из особенностей данной модели является использование процессора от Qualcomm вместо привычных для Alldocube решений от MediaTek. Однако стоит отметить, что выбранный процессор Snapdragon 660, представленный еще в 2017 году, не отличается высокой производительностью, особенно когда речь идет о требовательных играх. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной — 128 ГБ. В случае необходимости, пользователь может увеличить объем внутренней памяти за счет использования карт microSD.

Как уже упоминалось ранее, планшет поддерживает работу с двумя SIM-картами, но, к сожалению, поддержка сетей 5G отсутствует. Зато устройство предлагает все основные стандарты беспроводного подключения, такие как Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 18 Вт. Камеры планшета включают основную камеру с разрешением 8 мегапикселей и фронтальную камеру с разрешением 5 мегапикселей.

#планшет #alldocube iplay 60 oled
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