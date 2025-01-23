Liberux NEXX — смартфон на базе Linux с упором на безопасность и конфиденциальность данных, оснащённый процессором RK3588s и съёмной батареей.

Liberux NEXX создан с акцентом на безопасность и конфиденциальность данных пользователей. Разработчики выбрали Linux в качестве операционной системы, стремясь противостоять практике запланированного устаревания и обеспечить максимальную актуальность смартфона в долгосрочной перспективе.

Несмотря на то, что смартфоны под управлением Linux встречаются относительно редко, их нельзя назвать чем-то необычным, особенно учитывая, что Android, наиболее популярная мобильная платформа, базируется на открытом исходном коде. Однако большинство Android-смартфонов идут с предустановленным проприетарным ПО и сервисами Google. Liberux NEXX выделяется тем, что работает на базе собственной версии Linux — LiberuxOS, основанной на Debian 13, которая обещает пользователям больше возможностей в плане защиты личных данных и конфиденциальности. Кроме того, смартфон поддерживает режим рабочего стола, позволяющий подключаться к монитору через беспроводную сеть и использовать мышь и клавиатуру.

Внутри устройства установлен процессор RK3588s, известный своим применением в одноплатных компьютерах. Смартфон оснащен внушительным объемом оперативной памяти LPDDR4X — целых 32 ГБ, что значительно превышает стандартные показатели для большинства мобильных устройств. Внутреннее хранилище eMMC объемом 256 ГБ можно расширить за счет использования карт памяти формата microSD. Экран размером 6,34 дюйма выполнен по технологии OLED с разрешением 2400 x 1080 пикселей, а его поверхность защищена прочным стеклом Corning Gorilla Glass. Дополнительно на корпусе размещён сканер отпечатков пальцев.

Для подключения к сетям пятого поколения используется модем Snapdragon X62. Одной из интересных особенностей модели является съёмная батарея ёмкостью 5300 мА·ч, которую пользователь сможет заменить самостоятельно при необходимости. Основная камера смартфона оснащена сенсором на 32 мегапикселя, тогда как фронтальная камера получила разрешение 13 мегапикселей. Для повышения уровня приватности устройство оснащено физическими переключателями для отключения микрофона, Wi-Fi и Bluetooth, расположенными на верхней панели корпуса.

Финансирование производства Liberux NEXX планируется осуществлять посредством краудфандинга, поэтому точная стоимость смартфона пока остаётся неизвестной.