HKC G27H2 Pro оборудован 27-дюймовой плоской панелью Fast IPS с разрешением 2K (2560x1440) и плотность пикселей 109 PPI.

HKC представила на китайском рынке свой игровой монитор G27H2 Pro, который уже доступен для покупки по цене 1049 юаней (примерно 15 000 рублей). Монитор обладает рядом впечатляющих характеристик, которые делают его привлекательным выбором для геймеров и профессионалов, работающих с графикой и видеоредактором.

Монитор G27H2 Pro оборудован 27-дюймовой плоской панелью Fast IPS с разрешением 2K (2560x1440), обеспечивающей высокую плотность пикселей – 109 PPI и имеет широкий угол обзора 178.

Для достижения максимальной плавности в динамичных играх монитор предлагает частоту обновления до 200 Гц (после разгона) и время отклика всего 1 мс.

Поддержка 10-битного цвета (8 бит + FRC) и сертификация HDR400 обеспечивают глубокую контрастность и насыщенность цветов, создавая эффект реалистичного освещения и тени. В сочетании с охватом 95% цветовой гаммы DCI-P3, 125% объема sRGB и 102% объема AdobeRGB, монитор демонстрирует отличную точность передачи цвета.

Монитор оснащён встроенным фильтром синего света, который уменьшает нагрузку на глаза. Полностью регулируемая подставка позволяет настроить высоту, наклон и поворот экрана на 90 градусов. Также поддерживается крепление VESA, что даёт возможность установить монитор на стену.

G27H2 Pro имеет два порта HDMI 2.0, один порт DisplayPort 1.4 и выход для наушников 3,5 мм. Шестиугольная основа монитора занимает минимум места на рабочем столе.

В дополнение ко всему вышеперечисленному, монитор поддерживает различные игровые режимы, такие как FPS, RPG и RTS, а также полезные функции, такие как игровой прицел, усиление тёмных участков и технология FreeSync, предотвращающая разрывы кадров.