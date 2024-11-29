Redmi K80 предлагает высокопроизводительный процессор, яркий AMOLED дисплей и 50 Мп камеру по цене в 48 000 рублей.

Redmi K80 — это новейший среднебюджетный смартфон, созданный для тех, кто ищет превосходство в производительности, фотосъемке и интеллектуальных функциях. Новинку можно приобрести за 429 долларов (примерно 48 000 рублей), что делает ее достаточно привлекательной на рынке среднебюджетных устройств.

Redmi K80 оснащается 6,67-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 2K. Благодаря максимальной частое в 120 Гц и пиковой яркости до 3200 нит, экран обеспечивает высокую четкость и яркость изображения даже в динамичных сценах. Поддержка технологий Dolby Vision и HDR10+ позволяет наслаждаться насыщенными цветами и контрастом. Кроме того, технология Qingshan Eye Protection 2.0 от Xiaomi помогает снизить нагрузку на глаза, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании устройства.

Внутри Redmi K80 находится мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который гарантирует высокую производительность и быструю загрузку приложений. Смартфон предлагает различные конфигурации оперативной памяти LPDDR5X объемом до 16 ГБ и варианты встроенной памяти от 256 ГБ до 1 ТБ UFS 4.0.

Фотолюбителям должна понравиться двойная задняя камера Redmi K80. Основной датчик на 50 МП с диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией изображения (OIS) обеспечивает высококачественные снимки в любых условиях освещенности благодаря технологии Light Fusion 800. Сверхширокоугольная камера на 8 МП позволяет захватывать обширные пейзажи и делать групповые фотографии. Фронтальная камера на 20 МП порадует любителей селфи гарантируя четкие и детализированные изображения.

Redmi K80 получил большую батарею емкостью 6550 мАч, которая обеспечивает смартфон энергией на протяжении всего дня без необходимости подзарядки. Когда наступает время пополнить заряд, функция быстрой зарядки мощностью 90 Вт мгновенно возвращает вас к активному использованию устройства.

Для геймеров предусмотрена двухконтурная 3D-система охлаждения, эффективно управляющая температурой устройства во время интенсивных игровых сессий или выполнения тяжелых задач. Redmi K80 поддерживает двухдиапазонный WiFi, Bluetooth 5.3, NFC и системы глобальной навигации GNSS. Кроме того, смартфон совместим с международными диапазонами 5G и 4G.

Смартфон работает на новейшей операционной системе Xiaomi Hyper OS, которая разработана для обеспечения плавной и эффективной работы устройства. Она поддерживает множество языков и предлагает удобный интерфейс, который облегчает доступ к функциям как для работы, так и для развлечений.