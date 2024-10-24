Смартфон будет представлен в конце 2024 года и получит улучшенные характеристики своего предшественника Nubia Focus 5G.

ZTE готовит к выпуску новый бюджетный смартфон Nubia Focus 2 Ultra 5G. Новинка была обнаружена в базе данных IMEI, что намекает на то, что ZTE прилагает все усилия, чтобы вывести эту модель на рынок в ближайшее время.

ZTE пытается укрепить свое присутствие в категории доступных смартфонов. Предстоящий Nubia Focus 2 Ultra 5G уже появился в базе данных IMEI, где он значится под номером модели «Z2463N». Хотя полные характеристики нового телефона пока неизвестны, ZTE, скорее всего, планирует улучшить характеристики предшествующей модели Nubia Focus.

Точной даты запуска и подробностей о характеристиках телефона пока нет. Однако многие ожидают, что Nubia Focus 2 Ultra 5G продолжит успех предыдущей модели и станет сильным конкурентом в сегменте бюджетных смартфонов.

Если говорить о предыдущей модели Nubia Focus 5G, то она оснащалась 6,56-дюймовым IPS LCD экраном с частотой 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем. Он работал на чипсете Unisoc T760, что делало его сильным конкурентом в бюджетном сегменте. Теперь фанаты бренда ждут, какие улучшения получит Nubia Focus 2 Ultra 5G.

Хотя дата запуска еще не подтверждена, ожидается, что смартфон будет представлен в конце 2024 года и вскоре появится больше информации о новинке.