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Zerox852
BenQ представила игровой монитор EX271U с диагональю 27 дюймов и разрешением 4K
BenQ предлагает к покупке свой новый монитор с частотой 165 Гц по цене 61 000 рублей.

BenQ официально представила на китайском рынке 27-дюймовый игровой монитор Mobiuz EX271U. Приобрести новинку можно за 4 499 юаней (примерно 61 000 рублей). 

BenQ EX271U оснащен 27-дюймовым 4K IPS-дисплеем с разрешением 3840×2160, частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс для плавной игры. Он имеет 10-битный цвет, контрастность 1200:1 и пиковую яркость 400 нит для яркого изображения и четкой видимости в ярких условиях.

Монитор EX271U охватывает 95% цветовой гаммы DCI-P3, обеспечивая точную цветопередачу как в играх, так и при создании контента. В нем используется движок изображения PixSoul от BenQ и технология DisplayHDR 400, которая улучшает детализацию и цветовые переходы, особенно в темных сценах. Монитор также оснащен технологией низкого уровня синего света и сертифицирован TÜV Rheinland для защиты глаз, обеспечивая комфорт во время длительных игровых сессий.

Монитор поддерживает функцию eARC, которая позволяет разделять и передавать аудиосигналы с PS5 и ПК, на eARC-совместимые звуковые системы через интерфейс HDMI 2.1.

Эта функция улучшает качество звука, обеспечивая звучание на уровне домашнего кинотеатра. Кроме того, монитор оснащен 3,5-мм аудиоразъемом с декодером ESS DAC, который снижает уровень помех, обеспечивая более чистый звук.

EX271U поддерживает 7.1-канальный аудиовыход без потерь, что делает его универсальным решением для геймеров, использующих наушники, колонки или системы домашнего кинотеатра.

Монитор оснащен тремя портами HDMI 2.1, одним портом DP 1.4 и тремя портами USB-C один из которых обеспечивает мощность 65 Вт.

Монитор также оснащен тремя портами USB-A 3.2 для подключения периферийных устройств. Эргономичная подставка позволяет регулировать наклон, высоту и угол поворота монитора, обеспечивая комфортные углы обзора. Монитор также оснащен функцией совместного использования устройств KVM, которая позволяет пользователям управлять несколькими экранами с помощью одного набора периферийных устройств, обеспечивая легкое переключение между платформами.

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