Casio G-SHOCK G-STEEL GBM-2100 это сочетание прочности и элегантности в стальном корпусе.





Casio G-SHOCK, легендарный бренд, известный своими неубиваемыми часами, представляет в Индии новую коллекцию G-STEEL GBM-2100. Эта серия, вдохновленная популярной моделью GM-2100, поднимает планку прочности и стиля, предлагая идеальное сочетание брутальности и элегантности.

Отличительной чертой GBM-2100 стал восьмиугольный безель из полированной стали. Этот элемент дизайна, нехарактерный для большинства моделей G-SHOCK, придает часам особый шарм и изысканность. Прозрачный циферблат с сетчатым узором и круговой шлифовкой добавляет часам глубины и создает ощущение многослойности.

За стильным внешним видом скрывается легендарная прочность G-SHOCK. Корпус из нержавеющей стали и внутренняя капсула, усиленная стекловолокном, обеспечивают непревзойденную защиту механизма от ударов, вибраций и других внешних воздействий.

Высококонтрастный циферблат с яркими фосфоресцирующими метками гарантирует отличную читаемость даже в условиях плохой освещенности.

GBM-2100 оснащены технологией Tough Solar, которая позволяет часам заряжаться от любого источника света, будь то солнечные лучи или комнатное освещение. Вам больше не придется беспокоиться о замене батарейки.

Двойная светодиодная подсветка Super Illuminator обеспечивает яркое и равномерное освещение циферблата, гарантируя отличную видимость в любых условиях.

G-STEEL GBM-2100 – это не просто часы, а надежный спутник, готовый к любым приключениям. Водонепроницаемость на глубине до 200 метров, пять ежедневных будильников, секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчета и функция мирового времени – GBM-2100 всегда будут на страже вашего времени.

G-SHOCK также позаботилась об окружающей среде: в конструкции часов используются биополимеры, полученные из возобновляемых ресурсов. Это подчеркивает стремление бренда к устойчивому развитию и защите окружающей среды.

Casio G-STEEL GBM-2100 доступны в четырех цветовых решениях: черном, синем, зеленом и коричневом. Часы можно приобрести по цене 19 995 рупий (примерно 12 000 рублей) в магазинах Casio, фирменных бутиках G-SHOCK, а также в онлайн-магазинах.