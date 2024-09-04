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Zerox852
Раскрыты характеристики и дизайн Infinix Hot 50 5G
Infinix Hot 50 5G может похвастаться тонким корпусом, процессором Dimensity 6300, двойной камерой на 48 МП и ценой ниже 10 000 рублей.

Infinix готовится выпустить новую модель Hot 50 5G на рынок бюджетных смартфонов. Премьера устройства запланирована на 5 сентября, и компания уже раскрыла некоторые детали, которые делают новинку весьма привлекательным предложением.

Infinix Hot 50 5G будет доступен в трёх стильных расцветках: синем, зелёном и тёмно-сером. Смартфон получит современный дизайн с плоскими гранями и тонким корпусом, толщина которого составит всего 7,8 мм. Это делает его одним из самых тонких смартфонов с поддержкой 5G в своем ценовом сегменте. Для защиты от пыли и влаги предусмотрена сертификация IP54.

Одной из главных приманок Infinix Hot 50 5G станет его доступная цена. Компания заявила, что смартфон будет стоить менее 9 999 рупий (примерно 10 000 рублей), что делает его одним из самых доступных устройств с 5G на рынке. Продажи будут осуществляться эксклюзивно на площадке Flipkart.

Несмотря на то, что Infinix пока не раскрывает все карты, некоторые подробности о характеристиках смартфона уже просочились в сеть.

Ожидается, что Hot 50 5G будет построен на базе процессора MediaTek Dimensity 6300, который обеспечит плавную работу системы и приложений. В зависимости от конфигурации, смартфон будет оснащаться 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.2.

Также сообщается, что Infinix Hot 50 5G получит двойную камеру с основным сенсором на 48 МП и дополнительным модулем с искусственным интеллектом. Производитель обещает широкие возможности для фотосъемки благодаря различным режимам и функциям камеры.

Ещё один важный момент — сертификация TUV SUD A-Level, подтверждающая надёжность и долговечность устройства. По заверениям Infinix, Hot 50 5G прослужит своим владельцам не менее 5 лет.

#смартфон #смартфон 2024 #infinix hot 50 5g
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Раскрыты характеристики, стоимость и дизайн бюджетного смартфона Infinix Hot 50 5G
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