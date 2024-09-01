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Zerox852
ViewSonic выпускает новый 27-дюймовый игровой монитор 2K Fast IPS с частотой обновления 260 Гц
ViewSonic VX2766-2K-Pro-3 — это 27-дюймовый игровой монитор с разрешением 2K, частотой обновления 260 Гц, панелью Fast IPS, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR400, FreeSync и G-Sync.

ViewSonic представила свой новейший 27-дюймовый игровой монитор под названием «VX2766-2K-Pro-3», который уже доступен для покупки в Китае по цене 2194 юаня (примерно 27 000 рублей). Этот монитор стал настоящей находкой для геймеров и пользователей, стремящихся к высоким показателям производительности, благодаря своему впечатляющему разрешению 2560×1440 пикселей и частоте обновления в 260 Гц.

ViewSonic VX2766-2K-Pro-3 получил панель Fast IPS, которая значительно улучшает время отклика и обеспечивает высокую точность цветопередачи. Разрешение 2K (2560×1440) гарантирует четкость изображения, что особенно важно в динамичных игровых сценах. С частотой обновления 260 Гц и временем отклика всего 1 мс, этот монитор идеально подходит для быстрого игрового процесса, минимизируя размытость и ореолы, что в свою очередь повышает четкость изображения.

Что касается цветопередачи, монитор поддерживает 10-битную глубину цвета (с использованием технологии 8-бит + FRC), что позволяет отображать более 1,07 миллиарда различных цветов. Он охватывает 100% цветовой гаммы sRGB и 96% цветовой гаммы DCI-P3, что обеспечивает яркие и точные цвета, делая изображение насыщенным и реалистичным.

Яркость экрана составляет 400 нит в стандартных условиях, а пиковая яркость достигает 450 нит, что делает его подходящим для помещений с любым освещением. Статический коэффициент контрастности составляет 1000:1, а динамический — впечатляющие 80 миллионов к одному, что позволяет получить глубокие черные оттенки и яркие белые.

Монитор ViewSonic VX2766-2K-Pro-3 предлагает различные эргономичные настройки. Его подставка позволяет наклонять, поворачивать, вращать и регулировать высоту экрана, что способствует созданию комфортного рабочего места или игрового пространства. Кроме того, он совместим с креплением VESA с шаблоном 75x75 мм, что дает возможность монтировать его на стене или использовать с различными настенными кронштейнами.

В плане подключения монитор оснащен двумя портами HDMI 2.0 и одним портом DisplayPort 1.4. Он поддерживает различные частоты обновления в зависимости от используемого порта: до 144 Гц через HDMI и до 260 Гц через DisplayPort. Для достижения максимальной частоты обновления через DisplayPort необходимо активировать функцию разгона в меню экранных настроек (OSD).

Кроме того, данный монитор включает в себя функции DisplayHDR 400, низкий уровень синего света и технологию без мерцания, что значительно снижает нагрузку на глаза при длительном использовании. Он также совместим с технологиями FreeSync и G-Sync, что обеспечивает плавный игровой процесс за счет устранения разрывов экрана. В дополнение к этому, монитор предлагает ряд игровых функций, таких как игровое перекрестие и несколько цветовых режимов, которые улучшат игровой опыт.

#монитор #viewsonic #монитор 2к #viewsonic vx2766-2k-pro-3
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