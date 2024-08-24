Министр ВВС США заявил, что Белый дом не планирует поставлять Украине F-16, но не исключил такой возможности. В то же время, в украинских СМИ появились сообщения о появлении этих истребителей на фронте.

Вопрос о поставках истребителей F-16 Украине продолжает оставаться актуальным, вызывая противоречивые заявления и спекуляции. Недавно министр ВВС США Фрэнк Кендалл во время интервью финской газете Helsingin Sanomat заявил, что Белый дом не планирует поставлять Киеву эти самолеты.

Отвечая на прямой вопрос о поставках F-16, Кендалл категорично опроверг существование таких планов, подчеркнув, что ему ничего не известно о подобных намерениях. Однако он также добавил, что исключать такой сценарий полностью нельзя.

В то же время, в украинских медиа и соцсетях активно обсуждаются сообщения о появлении F-16 на фронте. Глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук 8 августа сообщил о наблюдении истребителей F-16 на херсонском направлении. Еще раньше, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 в страну.

Российская сторона, в лице президента Владимира Путина, неоднократно заявляла, что поставки F-16 Украине не изменят ситуацию на поле боя, а эти самолеты только увеличат военные расходы США и Украины.

Таким образом, ситуация с поставками F-16 Украине остается неопределенной, и каждый из участников конфликта выстраивает свою информационную кампанию вокруг этой темы, используя ее для достижения своих политических целей.