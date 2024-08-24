Redmi Watch 5 Active это бюджетные умные часы для активных пользователей. Они предлагают 18 дней автономной работы, 140 спортивных режимов и голосовое управление Amazon Alexa.

Xiaomi готовится к выпуску новых бюджетных смарт-часов, которые, судя по всему, станут серьезным конкурентом на рынке носимых устройств. Redmi Watch 5 Active, как их называют, обещают впечатляющие характеристики и привлекательный дизайн.

Компания уже выпускает Redmi Watch 4, которые были представлены в конце 2023 года и стали доступны за пределами Китая в начале этого года. Однако, похоже, Xiaomi не планирует выпускать Redmi Watch 5 Active в качестве прямого преемника Redmi Watch 4.

Вместо этого Redmi Watch 5 Active станут отдельной моделью, ориентированной на активных пользователей, ценящих доступность и функциональность.

Xiaomi уже рассекретила некоторые ключевые особенности Redmi Watch 5 Active, которые будут представлены в Индии 27 августа. Пока неизвестна цена устройства и дата его выхода на мировой рынок.

На рекламных изображениях можно заметить, что Redmi Watch 5 Active будут оснащены операционной системой HyperOS и поддерживать более 140 спортивных режимов. Xiaomi обещает невероятное время автономной работы – до 18 дней от одной зарядки.

Смарт-часы получат 2-дюймовый дисплей, одну физическую кнопку и фирменную систему ремешков для часов. Redmi Watch 5 Active также будут поддерживать голосовое управление Amazon Alexa и звонки по Bluetooth.

Xiaomi, как всегда, стремится создать устройство, которое будет не только стильным, но и функциональным, предлагая пользователям набор полезных функций по доступной цене.