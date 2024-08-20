Snapdragon 7s Gen 3 получит прирост CPU и GPU на 20% и 40%, улучшенный ИИ, тройной ISP, Bluetooth 5.4 и 5G.

Вслед за анонсом флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 4, компания Qualcomm готовит к выходу новое поколение процессоров среднего уровня. Благодаря утечке от известного инсайдера Эвана Бласса, появились первые подробности о Snapdragon 7s Gen 3.



Snapdragon 7s Gen 3 обещает существенный прирост производительности по сравнению с предшественником. Qualcomm заявляет о 20% увеличении быстродействия CPU и впечатляющем 40% приросте производительности GPU. Важным улучшением станет и повышение энергоэффективности на 12%.

В Snapdragon 7s Gen 3 особое внимание уделено искусственному интеллекту. Производительность ИИ-задач увеличится на 30%, что откроет новые возможности для мобильной фотографии, обработки звука и других приложений, использующих ИИ.

Новый чип получит тройной ISP (Image Signal Processor), который обеспечит более качественную обработку изображений и видео. Функции на базе ИИ, такие как AI Remosaic и ретушь видео, позволят создавать потрясающие фотографии и видеоролики.

Snapdragon 7s Gen 3 получит ряд функций, которые оценят любители мобильных игр: Adaptive Perf Engine 3.0 для оптимизации производительности, VRS Pro для улучшения графики без ущерба для автономности и AFME для более реалистичного звукового сопровождения.

Новый процессор будет оснащен 5G-модемом с поддержкой технологии Qualcomm FastConnect Mobile Connectivity для максимально быстрой передачи данных. Bluetooth 5.4 обеспечит стабильное соединение с беспроводными наушниками и другими аксессуарами. Аудиофилы по достоинству оценят поддержку Spatial Audio, Aqstic Speaker Max и Qualcomm aptX Lossless Audio, которые гарантируют превосходное качество звука.

Пока неизвестно, когда именно Snapdragon 7s Gen 3 будет представлен официально. Возможно, это произойдет на октябрьском саммите Snapdragon, либо Qualcomm проведет отдельный анонс.