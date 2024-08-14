Noise представляет беспроводные наушники Buds N1 Pro с временем автономной работы до 60 часов
Индийский бренд Noise, известный своими доступными аудиоустройствами, представил на рынке новые беспроводные наушники Noise Buds N1 Pro. Эта модель является улучшенной версией недавно выпущенных Noise Buds N1 и предлагает ряд привлекательных функций по доступной цене.
В отличие от базовой модели, N1 Pro оснащены ANC, что позволяет эффективно блокировать фоновый шум и наслаждаться чистым звуком музыки, подкастов или аудиокниг. Это особенно актуально для использования наушников в шумных местах, таких как общественный транспорт или офис.
Наушники обеспечивают до 60 часов прослушивания музыки без подзарядки. Благодаря технологии Instacharge, 10 минут зарядки обеспечат до 200 минут воспроизведения. 11-миллиметровые динамики обеспечивают сбалансированное звучание с насыщенными басами и чистыми высокими частотами. Технология Quad Mic ENC с четырьмя микрофонами подавляет внешний шум во время разговоров, гарантируя четкую передачу голоса.
Bluetooth 5.3 обеспечивает надежное соединение с вашим устройством, а технология HyperSync - моментальное сопряжение и автоматическое подключение при извлечении наушников из кейса. N1 Pro имеют рейтинг IPX5, что делает их устойчивыми к поту и влаге. Наушники доступны в четырех цветовых вариантах: Chrome Black, Chrome Green, Chrome Purple и Chrome Beige.
Noise Buds N1 Pro поступят в продажу в Индии по цене 1499 рупий (примерно 1 600 рублей). Приобрести наушники можно будет в розничных магазинах страны.
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