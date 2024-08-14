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Noise представляет беспроводные наушники Buds N1 Pro с временем автономной работы до 60 часов

Noise Buds N1 Pro это доступные TWS-наушники с ANC, временем работы до 60 часов и качественным звуком. Всего за 1 600 рублей.
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Индийский бренд Noise, известный своими доступными аудиоустройствами, представил на рынке новые беспроводные наушники Noise Buds N1 Pro. Эта модель является улучшенной версией недавно выпущенных Noise Buds N1 и предлагает ряд привлекательных функций по доступной цене.

В отличие от базовой модели, N1 Pro оснащены ANC, что позволяет эффективно блокировать фоновый шум и наслаждаться чистым звуком музыки, подкастов или аудиокниг. Это особенно актуально для использования наушников в шумных местах, таких как общественный транспорт или офис.

Наушники обеспечивают до 60 часов прослушивания музыки без подзарядки. Благодаря технологии Instacharge, 10 минут зарядки обеспечат до 200 минут воспроизведения. 11-миллиметровые динамики обеспечивают сбалансированное звучание с насыщенными басами и чистыми высокими частотами. Технология Quad Mic ENC с четырьмя микрофонами подавляет внешний шум во время разговоров, гарантируя четкую передачу голоса.

Bluetooth 5.3 обеспечивает надежное соединение с вашим устройством, а технология HyperSync - моментальное сопряжение и автоматическое подключение при извлечении наушников из кейса. N1 Pro имеют рейтинг IPX5, что делает их устойчивыми к поту и влаге. Наушники доступны в четырех цветовых вариантах: Chrome Black, Chrome Green, Chrome Purple и Chrome Beige.

Noise Buds N1 Pro поступят в продажу в Индии по цене 1499 рупий (примерно 1 600 рублей). Приобрести наушники можно будет в розничных магазинах страны.

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