Новая камера от Honor с 20-кратным зумом и интеллектуальными функциями.

Honor, известный производитель смартфонов и умных устройств, представил под своим лейблом Honor Choice новую камеру видеонаблюдения для домашнего использования - Xiaopai Smart Camera Pro. Эта камера отличается впечатляющим 20-кратным зумом, который позволяет увеличивать детали и следить за ситуацией даже на большом расстоянии.

Xiaopai Smart Camera Pro оснащена тройной настройкой объектива, включающей телеобъектив и широкоугольный объектив (4MP f/1.6). Широкоугольный объектив обеспечивает более широкое поле зрения, в то время как телеобъектив позволяет увеличивать детали до 20 раз.

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Камера имеет горизонтальный диапазон обзора 360 и вертикальный диапазон обзора 125, что делает её пригодной для панорамного наблюдения. Защитная линза зафиксирована и контролирует ключевые зоны. Камера предлагает два режима ночного видения: инфракрасный и полноцветный. Интеллектуальный режим автоматически переключается между ними в зависимости от обнаружения человеческих фигур.

Xiaopai Smart Camera Pro оснащена локальными возможностями искусственного интеллекта, которые позволяют ей автоматически отслеживать людей и домашних животных, фиксируя их движения. Камера поддерживает обнаружение пересечения границ/зон, что позволяет ей активировать сигналы тревоги, когда что-то или кто-то входит в зону обнаружения. Новинка поддерживает двусторонний вызов, что позволяет пожилым людям и детям напрямую связываться с членами семьи.

Камера поддерживает два метода сетевого подключения: 2,4 ГГц, 5 ГГц и порт проводной сети, что обеспечивает стабильный и плавный мониторинг. Также предлагается локальное хранилище на картах microSD объёмом до 512 ГБ и облачное хранилище через приложение Honor Smart Space.

Xiaopai Smart Camera Pro уже доступна для предварительного заказа по цене 249 юаней (примерно 3 000 рублей). Она поступит в продажу 1 августа.