Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
Представлен Honor Magic V3 с флагманскими характеристиками и тонким корпусом
Magic V3 претендует на звание самого тонкого и лёгкого складного телефона в мире.

Honor представила свой новый складной смартфон Magic V3, который претендует на звание самого тонкого и лёгкого складного телефона в мире. Эта премиальная модель призвана конкурировать с такими гигантами, как Samsung Galaxy Fold 6, и предлагает флагманские характеристики в компактном и стильном корпусе.

Honor вновь превзошла сама себя, сделав Magic V3 ещё более компактным, чем его предшественник. Толщина устройства составляет всего 9,2 мм (без учета выступа камеры) в сложенном состоянии и 4,35 мм в раскрытом состоянии. Вес был уменьшен до 226 граммов, что делает его практически неотличимым от многих смартфонов. Бренд утверждает, что шарнир устройства является самым тонким на сегодняшний день и составляет 2,84 мм. Он рассчитан на 500 000 циклов складывания, что обеспечивает долговечность и надёжность.

реклама

Honor Magic V3 оснащён восьмиугольным выступающим островком камеры на задней панели, который придаёт устройству стильный и современный вид. Кнопка включения выполняет функцию ультразвукового сканера отпечатков пальцев. Устройство имеет рамку из алюминиевого сплава 7-й серии, что обеспечивает прочность и износостойкость. Honor Magic V3 также сертифицирован по стандарту IPX8, что делает его водонепроницаемым на глубине до 2,5 метров.

Honor Magic V3 имеет 6,43-дюймовый основной экран с изогнутыми краями, предлагающий разрешение FHD+. Внутри находится 7,92-дюймовый дисплей с разрешением 2344 x 2156 пикселей. Оба экрана имеют частоту обновления LTPO 120 Гц, Dolby Vision, HDR Vivid и поддерживают стилус. Honor заявляет, что устройство обеспечивает пиковую яркость 5000 нит, но неясно, применима ли эта цифра к обоим экранам.

Honor Magic V3 оснащён тройной задней камерой. Она состоит из 50-мегапиксельного 1/1,56-дюймового основного датчика с OIS, 40-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 50-мегапиксельного перископического телеобъектива с поддержкой 100-кратного цифрового зума и OIS. Устройство оснащено 20-мегапиксельным датчиком, размещённым внутри внутреннего и внешнего экранов для селфи и видеозвонков.

Под капотом Honor Magic V3 работает процессор Snapdragon 8 Gen 3. Он вмещает до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти. Бренд также внедрил титановую систему рассеивания тепла. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5150 мАч с поддержкой проводной зарядки 66 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. С точки зрения программного обеспечения он работает на MagicOS 8 с различными функциями ИИ.

Honor Magic V3 также оснащён двусторонней спутниковой связью, которая позволяет отправлять текстовые сообщения через спутник, когда нет сотовой сети.

Стартовая цена Honor Magic V3 составляет 8999 юаней (111 000 рублей) за модель 12 + 256 ГБ. Конфигурации 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ стоят 9999 юаней (124 000 рублей) и 10999 юаней (136 000 рублей) соответственно. Устройство предлагается в цветах Silk Road Dunhuang (коричневый), Qilian Snow (белый), Tundra Green, Velvet Black. Ожидается, что новинка поступит на международные рынки так же, как и его предшественник.

#смартфон #honor #смартфон 2024 #magic v3
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Чечни создал уникальный внедорожник на базе автомобиля ГАЗ-66
6
BI: Российские системы РЭБ превратили переданные ВСУ бомбы GLSDB в бесполезное вооружение
3
НАТО передадут Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО
5
Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
6
Атомная подлодка USS Delaware станет первой в США, запускающей беспилотники через торпедные аппараты
2
Предприятие «СтанкоГомель» запустит серийное производство российско-белорусского станка с ЧПУ
1
Маск раскритиковал яхтенный отдых Цукерберга
2
Норвежская компания разрабатывает первую в мире самосборную систему ветряных турбин
1
Интегрированная среда разработки Zed доступна для Linux
+
Hamster Kombat: От мини-игры до криптофеномена
2
В Ульяновске сменился собственник завода по производству фрезерных станков
3
Google отказывается от платных VPN и вводит бесплатный мониторинг даркнета
1
Sony выпустила беззеркальную камеру для видеоблогеров ZV-E10 II
+
В Казахстане достроили самый длинный в стране автомобильный тоннель
+
В России выделили 1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для импортной промышленной продукции
3
Иркутская область превращается в тайгу: лесовосстановление бьёт рекорды
4
Складные телефоны Samsung Galaxy Z Fold6/Flip6 лишены плавных обновлений Android
+
Открытие телескопа "Хаббл" — «застывшая во времени» черная дыра в сердце Омеги Центавра
+
Датский производитель Vestas установил крупнейшую наземную ветряную турбину
1
Опубликован ряд характеристик доступного складного смартфона Honor Magic Vs3
+

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
58
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
13
Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
9
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
14
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
42
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
63
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
6
Мое мнение об iPad Air 2024
5
Мрачные времена - Xbox и его фанаты в кризисе
12
Женщины в игровой индустрии - влияние и достижения
12

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
22:16
А кто такой Соловьев И Мизулина? Дешевые трюки ципсо)))
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
Иван Лунин
22:16
Этих аттракторов триллионы триллионов.
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
Александр Сечков
22:15
Доказательство чего?
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
Иван Лунин
22:15
То, что сейчас это только начало, а вот , что будет через триллионы триллионы триллионы триллионы триллионы триллионы лет и даже больше, мы никогда не узнаем.
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
Юрий Богданов
22:13
А кем Вы работаете эти 23+ года, что позволяете себе играть весь стандартный рабочий день? Или есть личный нефтяной заводик?
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
Артур Хафизов
22:11
Если нужно объяснение, почитайте мою статью. Любят из мухи делать слона, наблюдают эффект, который можно описать простым красным смещением. Чем дальше находится галактика, тем больше падение частоты ...
"Маленькие красные точки" — «Джеймс Уэбб» нашел в молодой Вселенной сотни "невозможных" галактик
Za9c
22:11
Это у него сынок свадьбу с пидором сыграл? Говорят яблоко от яблони недалеко падает
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
Za9c
22:09
Да срать мне на хохлов, я в России живу и думаю о своём благополучии.
Перегрузка на грани сбоя: «Ростелеком» прогнозирует масштабные проблемы в работе YouTube в России
Шнур
22:09
Лапша. При 20 махов, фронтально не возьмут. 28см при скорости в 700000см/с нереальная точность
В Китае создан радар, способный точно отслеживать 10 гиперзвуковых ракет со скоростью 20 Махов
Алексей Козлов
22:07
Потенциально, да! На практике ещё не скоро. Пока люди не разберутся, как работает мозг. Много известно, многое неизвестно.
Через неделю Neuralink планирует внедрить своё устройство в мозг второго пациента компании
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем