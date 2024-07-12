Magic V3 претендует на звание самого тонкого и лёгкого складного телефона в мире.

Honor представила свой новый складной смартфон Magic V3, который претендует на звание самого тонкого и лёгкого складного телефона в мире. Эта премиальная модель призвана конкурировать с такими гигантами, как Samsung Galaxy Fold 6, и предлагает флагманские характеристики в компактном и стильном корпусе.

Honor вновь превзошла сама себя, сделав Magic V3 ещё более компактным, чем его предшественник. Толщина устройства составляет всего 9,2 мм (без учета выступа камеры) в сложенном состоянии и 4,35 мм в раскрытом состоянии. Вес был уменьшен до 226 граммов, что делает его практически неотличимым от многих смартфонов. Бренд утверждает, что шарнир устройства является самым тонким на сегодняшний день и составляет 2,84 мм. Он рассчитан на 500 000 циклов складывания, что обеспечивает долговечность и надёжность.

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Honor Magic V3 оснащён восьмиугольным выступающим островком камеры на задней панели, который придаёт устройству стильный и современный вид. Кнопка включения выполняет функцию ультразвукового сканера отпечатков пальцев. Устройство имеет рамку из алюминиевого сплава 7-й серии, что обеспечивает прочность и износостойкость. Honor Magic V3 также сертифицирован по стандарту IPX8, что делает его водонепроницаемым на глубине до 2,5 метров.

Honor Magic V3 имеет 6,43-дюймовый основной экран с изогнутыми краями, предлагающий разрешение FHD+. Внутри находится 7,92-дюймовый дисплей с разрешением 2344 x 2156 пикселей. Оба экрана имеют частоту обновления LTPO 120 Гц, Dolby Vision, HDR Vivid и поддерживают стилус. Honor заявляет, что устройство обеспечивает пиковую яркость 5000 нит, но неясно, применима ли эта цифра к обоим экранам.

Honor Magic V3 оснащён тройной задней камерой. Она состоит из 50-мегапиксельного 1/1,56-дюймового основного датчика с OIS, 40-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 50-мегапиксельного перископического телеобъектива с поддержкой 100-кратного цифрового зума и OIS. Устройство оснащено 20-мегапиксельным датчиком, размещённым внутри внутреннего и внешнего экранов для селфи и видеозвонков.

Под капотом Honor Magic V3 работает процессор Snapdragon 8 Gen 3. Он вмещает до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти. Бренд также внедрил титановую систему рассеивания тепла. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5150 мАч с поддержкой проводной зарядки 66 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. С точки зрения программного обеспечения он работает на MagicOS 8 с различными функциями ИИ.

Honor Magic V3 также оснащён двусторонней спутниковой связью, которая позволяет отправлять текстовые сообщения через спутник, когда нет сотовой сети.

Стартовая цена Honor Magic V3 составляет 8999 юаней (111 000 рублей) за модель 12 + 256 ГБ. Конфигурации 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ стоят 9999 юаней (124 000 рублей) и 10999 юаней (136 000 рублей) соответственно. Устройство предлагается в цветах Silk Road Dunhuang (коричневый), Qilian Snow (белый), Tundra Green, Velvet Black. Ожидается, что новинка поступит на международные рынки так же, как и его предшественник.