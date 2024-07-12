CULT Sprint - это умные часы для бегунов и любителей фитнеса, которые предлагают широкий спектр функций по привлекательной цене.

Компания Cult.sport представила новые смарт-часы CULT Sprint, специально разработанные для бегунов и любителей фитнеса. Они становятся дополнением к линейке фитнес-технологий Cult.sport, которая уже включает в себя умные часы Forge XR.

CULT Sprint имеют прочный корпус из сплава Zing и удобный круглый циферблат с вращающейся заводной головкой и кнопкой для навигации. Ключевой функцией для бегунов является встроенный GPS-диапазон L1, который обеспечивает точное отслеживание маршрута. Несколько глобальных навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou) и встроенные датчики компаса обеспечивают точное отслеживание и навигацию как в городе, так и за его пределами.

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Большой 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей обеспечивает чёткое изображение с настраиваемыми циферблатами, что позволяет пользователям настроить часы под свой вкус.

CULT Sprint поддерживает Bluetooth-звонки с помощью Dial Pad, что позволяет совершать звонки прямо с часов, не доставая телефон из кармана.

Часы соответствуют стандарту IP68, что делает их устойчивыми к водным процедурам и дождливой погоде.

Помимо хронометража и GPS-трекинга, смарт-часы отслеживают частоту сердечных сокращений, SpO2, шаги, сожжённые калории, фазы сна и предлагают более 110 спортивных режимов. Они даже отслеживают сжигание жира, аэробную/анаэробную активность и Vo2 Max для детальной информации о занятиях фитнесом.

Часы оснащены аккумулятором ёмкостью 300 мАч, который обеспечивает до 7 дней использования на одном заряде, что делает их отличным выбором для активных людей. CULT Sprint прекрасно сочетается с приложением Cultsport Watch и совместим с популярными фитнес-платформами, такими как Strava, Google Fit и Apple Health.

Доступные в чёрном, сером и неоново-зеленом цветах, CULT Sprint обойдутся в 2499 рупий (примерно 2 600 рублей).