Несмотря на свою низкую стоимость, смартфон предлагает покупателям премиальный дизайн и достойные характеристики.

Компания Coolpad, известная своими доступными смартфонами, представила свой новый бюджетный телефон Coolpad Cool 50 на китайском рынке. Устройство предназначено для широкой аудитории, которая ищет доступный вариант с привлекательным дизайном и достойными характеристиками.

Coolpad Cool 50 оснащён 6,56-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом, который обеспечивает комфорт во время выполнения повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц, использование социальных сетей и просмотр видео. Разрешение экрана составляет 720 x 1612 пикселей, что является стандартным для бюджетных смартфонов.

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Смартфон оснащён 12-нм процессором Unisoc T616 с восемью ядрами, работающим на частоте 1,8 ГГц. Чипсет работает в паре с графическим процессором на базе архитектуры G57, что обеспечивает достаточную производительность для повседневного использования и запуска не самых требовательных игр.

Coolpad Cool 50 получил 4 ГБ оперативной памяти, что достаточно для базовой многозадачности, и 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить достаточно большое количество фотографий, видео и приложений.

Coolpad Cool 50 работает на настроенной версии Android 13, которая предлагает знакомый пользовательский интерфейс с потенциальными дополнениями от Coolpad. Телефон оснащён портом зарядки Type-C и поддерживает основные датчики, такие как датчик гравитации, датчик близости и датчик освещённости.

Устройство питается от аккумулятора ёмкостью 4700 мАч, который обеспечивает длительное время работы от батареи.

Coolpad Cool 50 получил двойную камеру сзади, которая включает в себя основной датчик с высоким разрешением и дополнительный макрообъектив. Точные характеристики и возможности камеры не указаны. Телефон также оснащён инфракрасным распознаванием лица AI для безопасной разблокировки.

Новинка имеет гладкую заднюю панель из стекла AG, которая создаёт премиальный вид и ощущения, не типичные для бюджетных телефонов. Этот материал обычно используется в более дорогих смартфонах, обеспечивая эстетический шаг вперёд по сравнению с пластиковыми задними панелями, обычно используемыми в этом ценовом диапазоне.

Coolpad Cool 50 поставляется в трёх цветовых вариантах: Snow Silver, Matte Black и Sakura Red. В настоящее время телефон доступен для покупки в Китае по цене 999 юаней (примерно 12 500 рублей).