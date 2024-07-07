Honor готовится к выпуску 2 складных смартфонов Magic V3 и Magic Vs3.

Honor готовится к грандиозному анонсу своих новых складных смартфонов Magic V3 и Magic Vs3, который состоится 12 июля в Китае. Хотя бренд уже подтвердил дизайн и варианты цветов, о ключевых характеристиках устройств пока известно не так много. Однако недавние утечки на Weibo пролили свет на некоторые важные детали Magic V3.

Согласно утечкам, Honor Magic V3 будет ещё более компактным и лёгким, чем его предшественник Magic V2. Несмотря на увеличенную ёмкость батареи до 5200 мАч (на 200 мАч больше, чем у Magic V2), толщина устройства сократилась до 9,7 мм, а вес - до 226 г.

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Honor Magic V3 будет доступен в четырёх цветах: чёрном, коричневом, белом и зелёном. Устройство будет оснащено металлической рамой для прочности и защитой от воды по стандарту IPX8.

Magic V3 получит 50-мегапиксельную основную камеру с поддержкой OIS. О сверхширокоугольном объективе информации пока нет, но есть предположения, что он может быть оснащён перископическим телефото объективом с 3,5-кратным оптическим зумом. Под капотом Magic V3 будет работать процессор Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, новые утечки раскрыли дополнительные функции, такие как линейный двигатель оси X и поддержка спутниковой связи. Смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку.

По предположениям, Magic Vs3 может получить процессор Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается, что Magic Vs3 будет доступен в чёрном, белом и зелёном цветах.