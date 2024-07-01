Игровая консоль предлагает возможность пережить ностальгию по классическим играм по доступной цене.





Мир игровых портативных консолей пополнился новым участником - M25. Эта портативная консоль с интересным дизайном, напоминающим PlayStation Portal от Sony, предлагает возможность пережить ностальгию по классическим играм по доступной цене.

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M25 оснащён 4,3-дюймовым дисплеем с разрешением 480 x 272 пикселей, стандартным набором кнопок контроллера и встроенной памятью на 64 или 128 ГБ. Устройство работает на операционной системе EmuELEC 4.3, которая предназначена для эмуляции классических игровых консолей. M25 поставляется с аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, что обеспечивает достойное время автономной работы.

В основе M25 лежит процессор Rockchip RK3566, который также используется в других портативных игровых консолях. Этот процессор обеспечивает достаточную производительность для эмуляции классических игр. M25 имеет 4 ГБ оперативной памяти, что достаточно для плавной работы эмуляторов.

M25 доступен по цене 87,99 долларов США (примерно 7 500 рублей) независимо от объёма встроенной памяти (64 ГБ или 128 ГБ). Устройство можно приобрести в интернет магазине Geekbuying.

Хотя M25 вдохновлён PlayStation Portal, он предлагает более скромные технические характеристики и более доступную цену. PlayStation Portal имеет более мощный процессор и более качественный дисплей, но стоит в два раза дороже.