Realme 13 Pro+ получил мощный процессор, впечатляющую камеру и быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Компания Realme, известная своими инновационными и доступными смартфонами, готовится к выпуску нового флагмана в среднем ценовом сегменте - Realme 13 Pro+. Это устройство обещает стать лидером в своём классе, предлагая камеру с потрясающими возможностями съёмки и невероятно быструю зарядку.

Realme 13 Pro+ получит современную 50-мегапиксельную заднюю камеру с датчиком Sony IMX882. Этот датчик используется в флагманских устройствах от Realme (GT7 Pro) и OnePlus (OnePlus 13), что указывает на серьёзные амбиции смартфона. С помощью IMX882 Realme 13 Pro+ обеспечит высокое качество изображения в различных условиях освещения, точную цветопередачу и чёткие мелкие детали на фотографиях. Кроме того, устройство будет оснащено 3-кратным перископическим зумом, подобным тому, что используется в Realme 12 Pro+. Эта функция позволит делать качественные фотографии с ближнего и дальнего расстояния, открывая новые творческие возможности для пользователей.

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Realme 13 Pro+ ожидается с аккумулятором ёмкостью 5050 мАч, что немного больше, чем у Realme 12 Pro+. Это обеспечит продолжительное время работы от батареи, что важно для активных пользователей. Но настоящая изюминка Realme 13 Pro+ - это быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт.

Несмотря на то, что ранее предполагалось, что Realme 13 Pro+ будет оснащён более мощным процессором, теперь сообщается, что в нем будет использоваться процессор Snapdragon 7s Gen 3. Хотя это не самый мощный процессор на рынке, он все же обеспечит плавную работу и отличную производительность для большинства задач.

Realme 13 Pro+ представляет собой интересную концепцию - флагманские возможности камеры и быстрой зарядки в доступном устройстве. Это делает его отличным выбором для тех, кто ищет баланс между производительностью, функциональностью и ценой.