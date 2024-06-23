Aima Q7 предлагает множество интеллектуальных функций по низкой цене (54 000 рублей).

Китайская компания Aima представила свой новый электрический мопед Q7 , который сочетает в себе стильный классический дизайн с современными технологиями и функциональностью. Aima Q7 – это идеальный выбор для городских поездок, предлагающий комфорт, безопасность и интеллектуальные функции по привлекательной цене.

Aima Q7 привлекает внимание своим классическим ретро-дизайном, дополненным современной двухтрубной рамой из высокоуглеродистой стали.

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Эргономика мотоцикла также на высоте: регулируемые амортизаторы с пятью уровнями жесткости (80-180 кг), комфортное сиденье с объёмом хранилища 27 л и просторная платформа для ног (360 мм) обеспечивают комфортную езду даже на большие расстояния.

Мопед оснащается электродвигателем мощностью 1000 Вт и большим аккумулятором который обеспечивает до 1 000 километров пробега на одном заряде.

Безопасность на дороге гарантируют передние и задние дисковые тормоза, интеллектуальная система освещения с яркостью 30 000 Кд и противоугонная система.

Дополнительные функции, такие как помощь при толкании/реверсе, парковка на подъёме и автоматическое замедление на спуске, делают управление мотоциклом ещё более комфортным и безопасным.

Aima Q7 получил панель с цветным экраном, отображающей всю необходимую информацию о поездке: скорость, заряд батареи, пройденное расстояние и т.д.

Мотоцикл также имеет Bluetooth-соединение и мобильное приложение, которое позволяет удалённо управлять некоторыми функциями, отслеживать статистику поездок и получать уведомления.

Также мопед получил систему рекуперации энергии, которая позволяет увеличить запас хода за счёт преобразования энергии торможения.

Противобуксовочная система TCS обеспечивает безопасность на скользких дорогах.

Мотоцикл доступен в пяти привлекательных цветах: Coast Blue, Mica Silver, Brilliant Whale Grey, Satin Beige и Mignonette Green.

Aima Q7 уже доступен для покупки на китайском рынке по цене от 4599 юаней (Примерно 54 000 рублей).

Aima Q7 – это стильный, функциональный и доступный электрический мопед, который идеально подходит для городских условий. Он сочетает в себе классический дизайн с современными технологиями, предлагая пользователю комфорт, безопасность и удобство в использовании.