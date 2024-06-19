Sveaverken представила новую роботизированную газонокосилку Blix, которая обещает заменить традиционные способы ухода за газоном. Blix использует современные технологии навигации и обладает широким набором функций, делающих её идеальным помощником для любого садовода.

В отличие от традиционных роботизированных газонокосилок, которые используют провода или антенны для определения зоны кошения, Blix оснащена комбинированной системой навигации с датчиками LiDAR и RGB. Эти датчики позволяют составлять точную карту газона, разумно планировать маршрут стрижки и избегать препятствий.

Blix подходит для газонов площадью до 3000 м2 ( 0,85 акра), что позволяет использовать её как на маленьких, так и на больших участках. Предусмотрена возможность вручную управлять газонокосилкой, чтобы отметить запретные зоны во время настройки, что обеспечивает безопасность и точность стрижки. Скошенная трава не собирается и остаётся в качестве удобрения. Датчик дождя гарантирует, что Blix косит только в соответствующих условиях, чтобы избежать повреждений газона и обеспечить эффективную работу. Новинка может преодолевать уклоны крутизной до 65% (33 градуса), а дополнительные защитные пластины предотвращают скольжение по мокрой траве.

Благодаря подключению Bluetooth, Wi-Fi и 4G, управление Blix осуществляется через приложение Sveaverken, доступное для iOS и Android. В приложении есть возможность регулировать высоту стрижки, настраивать схему кошения и устанавливать расписание работы.

Пока неясно, когда Sveaverken Blix поступит в продажу и сколько он будет стоить.



