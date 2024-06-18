Lenovo U2410HA-S стал одним из самых дешевых мониторов с IPS-панелью на рынке.

Lenovo представила новый бюджетный монитор U2410HA-S, который, несмотря на свою доступную цену, предлагает ряд привлекательных функций. Этот 23,8-дюймовый монитор идеально подходит для пользователей, которые ищут баланс между качеством изображения, функциональностью и ценой.

Монитор оснащён IPS-панелью с разрешением Full HD (1920 x 1080), обеспечивающей яркие цвета и широкие углы обзора. Частота обновления 75 Гц делает изображение более плавным, чем у стандартных мониторов с частотой 60 Гц, что особенно заметно при просмотре динамичного контента или в играх.

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U2410HA-S оснащён встроенным программным обеспечением для фильтрации синего света, которое снижает нагрузку на глаза во время продолжительной работы за компьютером.

Монитор отличается современным дизайном с узкой рамкой с трёх сторон. Он также поддерживает настенное крепление по стандарту VESA с четырьмя отверстиями, что позволяет освободить место на столе.

U2410HA-S оснащён двумя интерфейсами - HDMI и VGA, что обеспечивает совместимость с различными устройствами.

U2410HA-S доступен по цене 549 юаней (примерно 8 000 рублей) такая низкая цена делает его одним из самых доступных мониторов с IPS-панелью на рынке. Ожидается, что монитор поступит в продажу 17 июня.