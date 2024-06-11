BenQ TK710 4K UHD HDR предлагает покупателям яркое и контрастное изображение в высоком качестве по цене от 380 000 рублей.

BenQ представила свой новый лазерный проектор TK710 4K UHD HDR. Проектор предлагает широкие возможности проецирования как для домашнего кинотеатра, так и для игр, обеспечивая яркое, чёткое и реалистичное изображение с поддержкой HDR и низкой задержкой для комфортного игрового процесса.

TK710 имеет разрешение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей), обеспечивая детальное изображение. Также он поддерживает HDR10, что позволяет отображать широкий динамический диапазон и реалистичные цвета. TK710 обладает яркостью 3200 ANSI-люмен, что позволяет использовать его даже в хорошо освещённых помещениях. Благодаря технологии BenQ DLP, TK710 имеет контрастность 600 000:1, что обеспечивает глубокий чёрный цвет и яркий белый. Проектор точно воспроизводит цвета благодаря широкой цветовой гамме Rec.709 на 95%.

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TK710 использует лазерный источник света, срок службы которого составляет до 30 000 часов. Это означает годы использования без необходимости замены лампы, что экономит деньги и упрощает техническое обслуживание. Новинка имеет сверхнизкую входную задержку - всего 4,16 мс при разрешении 1080p 240 Гц. Это сводит к минимуму задержку между вводом контроллера и ответом на экране, обеспечивая плавный и отзывчивый игровой процесс. Проектор предлагает специальные игровые режимы HDR для ролевых игр и шутеров от первого лица, оптимизирующие визуальные эффекты для конкретных игровых жанров.

TK710 имеет проекционное соотношение 1,15-1,5, что позволяет проецировать большое изображение с разного расстояния. Он также имеет вертикальный сдвиг объектива на ±10% для гибкого позиционирования и 4-угловую коррекцию с 3D-трапецеидальным искажением для идеального выравнивания изображения. Проектор оснащён встроенным динамиком мощностью 5 Вт, разъёмом для наушников 3,5 мм, HDMI eARC, совместимым с Dolby Atmos и USB-A 2.0.

Приобрести BenQ TK710 можно на розничных интернет площадках Индии по цене 349 000 рупий (примерно 380 000 рублей).