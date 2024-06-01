Coolpad COOL 60 предлагает потенциальным покупателям базовые характеристики по крайне низкой цене 7 500 рублей.

Coolpad представила новый бюджетный смартфон COOL 60, который уже доступен в Китае. Этот бюджетный смартфон обладает интересными характеристиками, которые делают его привлекательным для пользователей, ищущих качественный и функциональный смартфон по низкой цене.

COOL 60 оснащён процессором UNISOC T760, выполненным по 6-нм техпроцессу. Этот восьмиядерный процессор обеспечивает достаточную производительность для ежедневных задач, таких как просмотр веб-страниц, игр и просмотр видео. Смартфон имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает плавную работу многих приложений и хранение большого количества данных.

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COOL 60 имеет 6,51-дюймовый ЖК-экран с разрешением 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Благодаря высокой частоте обновления экран обеспечивает плавную прокрутку и отзывчивый интерфейс, что делает использование смартфона более приятным.

COOL 60 оснащён задней камерой 13 МП и фронтальной камерой на 5 МП. Эти камеры позволяют делать качественные фотографии и видео.

Смартфон питается от большого аккумулятора ёмкостью 4500 мАч. Также новинка поддерживает функцию разделения экрана и может работать с восемью открытыми программами и приложениями одновременно.

COOL 60 доступен в Китае по цене 599 юаней (примерно 7 500 рублей). Он продаётся на платформе JD.com и других розничных площадках. На данный момент нет информации о глобальной доступности продукта.

Coolpad COOL 60 предлагает достойный набор функций по привлекательной цене, что делает его отличным выбором для пользователей, ищущих качественный и функциональный смартфон по доступной цене.