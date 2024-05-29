Монитор SW242Q разрабатывался для профессионалов, работающих с графикой, дизайном и редактированием фото.

Компания BenQ представила новый монитор SW242Q, который предназначен для профессионалов, работающих с графикой, дизайном и фоторедактированием, где точность цветопередачи имеет решающее значение.

SW242Q оснащён 24,1-дюймовым экраном с разрешением 2K (2560 x 1600), который обеспечивает чёткую и детализированную картинку. Но главным достоинством этой модели является технология BenQ AQCOLOR, которая обеспечивает почти идеальную цветопередачу с 99% охватом Adobe RGB, 98% DCI-P3 и 100% охватом sRGB. Это позволяет получать точные цвета на экране, что крайне важно для дизайнеров и фотографов, работающих с широким диапазоном цветовых пространств.

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SW242Q также имеет 16-битную 3D LUT, которая позволяет проводить точную калибровку цвета, что делает монитор идеальным инструментом для профессиональной работы с цветом.

Дополнительные функции SW242Q включают в себя антибликовую панель, которая предотвращает отражение света от экрана, и поддержку HDR10, что позволяет получить более контрастное изображение при просмотре видео.

Для профессионалов SW242Q также предоставляет возможность подключения SDI для лёгкой интеграции с другим профессиональным видеооборудованием. Кроме того, монитор поддерживает аппаратную калибровку с помощью таких инструментов, как Palette Master Ultimate и Paper Color Sync.

Для удобства использования SW242Q имеет удобную ручку для переноски, улучшенную систему управления кабелями и 5-позиционную навигационную клавишу для эффективной настройки цвета.

BenQ SW242Q стоит 38 500 рупий (примерно 41 000 рублей) и доступен для покупки в интернет-магазине BenQ India, Amazon.in и в крупных магазинах электроники по всей Индии.