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Zerox852
AYANEO готовится представить мини-ПК AM01S с процессором AMD Ryzen 7 8845HS или Ryzen 9 8845HS
Несмотря на свои компактные размеры, AYANEO AM01S получил впечатляющие характеристики.

Компания AYANEO продолжает расширять свою линейку мини-ПК, представив новую модель - AYANEO AM01S. Это устройство пришло на смену AM01, получив при этом значительные обновления.

AM01S оснащён мощным процессором AMD Ryzen 7 8845HS или Ryzen 9 8845HS, построенным на архитектуре Zen 4 и снабженным интегрированной графикой RDNA 3. Эти процессоры являются самыми производительными в линейке Hawk Point-HS от AMD, обеспечивая высокую скорость обработки данных и качественную графику.

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Новое устройство отличается от своих предшественников наличием откидного дисплея, который можно отрегулировать под любым углом, что делает AM01S более универсальным. К сожалению, пока нет информации о технических характеристиках дисплея, но можно предположить, что он будет предлагать высокое качество изображения.

AYANEO AM01S также имеет впечатляющий набор портов, включающий в себя два порта 2,5 Gigabit Ethernet, два интерфейса HDMI, два USB4 и шесть USB-A, что позволяет подключить к нему множество периферийных устройств.

Для максимальной производительности AM01S оснащён системой охлаждения с возможностью разгона до 65 Вт, что на 20 Вт больше стандартного TDP в 45 Вт.

Компания AYANEO пока не обнародовала информацию о цене и дате выхода AM01S. Однако, учитывая его характеристики, можно предположить, что устройство будет позиционироваться в премиальном сегменте рынка мини-ПК.

AM01S является интересным дополнением к линейке мини-ПК AYANEO. Сочетание мощного процессора, откидного дисплея и богатого набора портов делает AM01S привлекательным предложением для пользователей, которым требуется компактное и мощное устройство для работы, игр и развлечений.

#amd ryzen #ayaneo #мини пк #ryzen 7 8845hs #am01s #ryzen 9 8845hs
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