Xiaomi расширила свой ассортимент бытовой техники, выпустив новую полностью автоматическую стиральную машину с барабаном MIJIA на 8 кг. Эта стиральная машина, доступна к покупке в Китае по цене 999 юаней (примерно 13 000 рублей) и отличается компактным дизайном, удобными функциями и передовыми технологиями.

Стиральная машина Xiaomi MIJIA 8 кг имеет ультратонкий дизайн с корпусом толщиной всего 495 мм. Такие компактные размеры позволяют легко разместить ее даже в небольших помещениях. Вместо сенсорного экрана она оснащена традиционной физической ручкой управления, что делает её простой и понятной в использовании, особенно для пожилых людей.

Стиральная машина MIJIA 8 кг обеспечивает превосходную стерилизацию белья благодаря высокотемпературному режиму до 95C, что достигает степени стерилизации 99,99%. Этот режим эффективно уничтожает бактерии в грязных тканях. Кроме того, она поддерживает функцию удаления клещей при температуре 60C, которая устраняет клещей на одежде.

Стиральная машина приводится в действие герметичным двигателем BLDC BMC, который снижает износ и уменьшает уровень шума. Интеллектуальная функция определения веса автоматически определяет количество белья, загруженного в машину, и регулирует подачу воды и продолжительность стирки в соответствии с этим.

Особенностью стиральной машины Xiaomi MIJIA 8 кг является возможность добавления тканей во время работы. Эта функция позволяет легко добавлять забытые предметы одежды в любой момент цикла стирки.

Стиральная машина доступна в элегантном кремовом цвете. Приобрести её можно в розничных магазинах Китая. На данный момент нет информации о её глобальной доступности. Тем не менее, ожидается, что Xiaomi в будущем выпустит эту модель на нескольких зарубежных рынках.