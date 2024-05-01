Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Xiaomi выпустила интеллектуальную камеру Baby Care Edition для слежения за детьми

Камера Xiaomi Baby Care Edition получила множество интересных функций которые облегчат нелегкий труд родителей.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Xiaomi выпустила на китайский рынок свою новейшую интеллектуальную камеру Baby Care Edition, специально разработанную для слежения за новорожденными.

Камера может обнаруживать крики, кашель и другие звуки, немедленно предупреждая родителей о потенциальных проблемах. Пользователи также могут создавать виртуальные "игровые зоны" в приложении Mi Home, получая уведомления, когда их ребёнок входит или покидает эти обозначенные зоны.

Для дополнительной безопасности камера имеет два режима работы: локальный и онлайн. В локальном режиме приоритет отдаётся конфиденциальности: монитор напрямую подключается к камере без доступа к Интернету, гарантируя, что изображения никогда не попадут в облако. Онлайн-режим позволяет осуществлять удалённый просмотр через приложение Mi Home, что идеально подходит для проверки вашего ребёнка, пока вас нет рядом.

5-дюймовый экран отображает чёткое изображение HD 720p с ночным видением, а сама камера снимает с разрешением 2880 x 1620. Камера поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц/5 ГГц) и предлагает три варианта хранения данных: карту microSD, передачу данных через NAS и облачное хранилище (требуется платная подписка). Производитель заявляет, что камера может работать до 10 часов без подзарядки.

Пользователи также могут указать определённые области в приложении Mi Home, которые не будут записываться, гарантируя, что конфиденциальные части дома останутся вне записи.

Помимо наблюдения, камера Baby Care Edition также фиксирует особые моменты. Алгоритмы искусственного интеллекта автоматически записывают улыбки и создают забавные видеоролики на память, помогая родителям запечатлеть рост своего ребёнка.

реклама



Для дополнительной безопасности камера имеет прочную конструкцию подставки и функцию ручной регулировки угла, позволяющую избежать случайных дистанционных регулировок, что повышает конфиденциальность и безопасность. Он также включает комплексные меры безопасности, такие как встроенный чип безопасности для защиты зашифрованных данных, и прошёл тестирование RoHS, чтобы гарантировать, что все материалы безопасны и нетоксичны.

Кроме того, интеллектуальная камера поддерживает различные способы установки, такие как крепление к кроватке, настенный монтаж и размещение на рабочем столе, что обеспечивает гибкость для различных вариантов установки.

Умная камера Xiaomi "Baby Care Edition" была выставлена на продажу на по цене 769 юаней (примерно 11 000 рублей).

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi китай камера дети камера видеонаблюдения baby care edition камера для дете
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
5
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
10
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
8
БАМ связали с крупнейшей речной артерией России
3
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
2
Epic Games подтвердила, что Fortnite вернется на iPad
+
Google увольняет своих сотрудников из команд, работавших над Python, Flutter и Dart
+
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
4
В китайском магазине всего за 14 долларов продают процессоры Intel 15-го поколения
3
F-35С поступают с завода с техническими неполадками – в крыле истребителя нашли пластиковый скребок
4
Huawei представила телевизор Smart Vision 4 SE со встроенной Full HD камерой
+
Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
+
Смартфон Poco F6 появился в Geekbench с возможным процессором Snapdragon 8s Gen 3
+
Defense One: Военные ВСУ отказываются от высокоточных бомб GLSDB из-за их неэффективности перед РЭБ
+
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
4
Представлен процессор AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм техпроцесс TSMC, PCIe 6.0 и 12-канальная DDR5
+
Huawei Pura 70 и Pura 70 Pro с чипом Kirin будут выпущены на мировом рынке
+
В Пекине представлен первый в мире полноразмерный электрический гуманоидный робот
2
Ученые General Atomics преодолели ключевое препятствие на пути к термоядерной энергии
4
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
14
Австралия намерена построить первый в мире коммерчески оправданный квантовый компьютер
+
Российское отделение криптобиржи Beribit отказыват клиентам в снятии средств
+

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
15
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
203
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
32
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
8
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
+
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
12
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
12
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
38
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
23
Моё мнение о Dragon’s Dogma 2 (PushSqare)
2

Сейчас обсуждают

Колючка
00:02
местные писуны недостойны обзирать эту игру
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
Павел Онойко
23:59
А зачем использовать термин тайконавты? Есть русское (точнее греческое) слово космос. А значит это космонавты. Или нам китайских таксистов назвать Jìchéngchē sījī? Разве не логично?
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
Nvidia&Intel Hater
23:52
заглотищее!!!
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
Nvidia&Intel Hater
23:50
Обзор туалетной бумаги его вершина.
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Nvidia&Intel Hater
23:49
лучше 1200 бод или 300 (даже такой помню) стандарта bell
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Nvidia&Intel Hater
23:47
Лучше бы небыло.ей Богу
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Nvidia&Intel Hater
23:46
ее никто не читает
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
GreedXmas
23:45
Да там основная проблема не с нерфами и апами, а с постоянными фризами игры после обновления, у огромного количества игроков проблемы с игрой. У кого-то просто фпс падает, у кого-то слайд шоу.
Разработчики Helldivers 2 извинились за ошибки в патче и обещают изменения в следующем обновлении
Зю
23:43
А как же "новое золото" и "защита от инфляции"? К чему ещё скам пирамиды будем привязывать?
Цена биткоина опустилась ниже $60 000 на фоне опасений по поводу роста инфляции в США
Dzhereli
23:33
Это как с играми от бетесты в плане моддинга. Когда собираешь пак текстур то часто 2к текстуры лучше проработаны чем 4к или карты нормалей сделаны через жопу. А лепить 2к текстуры на маленькие модели...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем