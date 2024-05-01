Xiaomi выпустила на китайский рынок свою новейшую интеллектуальную камеру Baby Care Edition, специально разработанную для слежения за новорожденными.

Камера может обнаруживать крики, кашель и другие звуки, немедленно предупреждая родителей о потенциальных проблемах. Пользователи также могут создавать виртуальные "игровые зоны" в приложении Mi Home, получая уведомления, когда их ребёнок входит или покидает эти обозначенные зоны.

Для дополнительной безопасности камера имеет два режима работы: локальный и онлайн. В локальном режиме приоритет отдаётся конфиденциальности: монитор напрямую подключается к камере без доступа к Интернету, гарантируя, что изображения никогда не попадут в облако. Онлайн-режим позволяет осуществлять удалённый просмотр через приложение Mi Home, что идеально подходит для проверки вашего ребёнка, пока вас нет рядом.

5-дюймовый экран отображает чёткое изображение HD 720p с ночным видением, а сама камера снимает с разрешением 2880 x 1620. Камера поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц/5 ГГц) и предлагает три варианта хранения данных: карту microSD, передачу данных через NAS и облачное хранилище (требуется платная подписка). Производитель заявляет, что камера может работать до 10 часов без подзарядки.

Пользователи также могут указать определённые области в приложении Mi Home, которые не будут записываться, гарантируя, что конфиденциальные части дома останутся вне записи.

Помимо наблюдения, камера Baby Care Edition также фиксирует особые моменты. Алгоритмы искусственного интеллекта автоматически записывают улыбки и создают забавные видеоролики на память, помогая родителям запечатлеть рост своего ребёнка.

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Для дополнительной безопасности камера имеет прочную конструкцию подставки и функцию ручной регулировки угла, позволяющую избежать случайных дистанционных регулировок, что повышает конфиденциальность и безопасность. Он также включает комплексные меры безопасности, такие как встроенный чип безопасности для защиты зашифрованных данных, и прошёл тестирование RoHS, чтобы гарантировать, что все материалы безопасны и нетоксичны.

Кроме того, интеллектуальная камера поддерживает различные способы установки, такие как крепление к кроватке, настенный монтаж и размещение на рабочем столе, что обеспечивает гибкость для различных вариантов установки.

Умная камера Xiaomi "Baby Care Edition" была выставлена на продажу на по цене 769 юаней (примерно 11 000 рублей).