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Baseus, известный производитель бытовой электроники, расширил свою линейку популярных наушников Bowie MA10, выпустив новую модель Baseus Bowie MA10s. Новинка отличается более компактным и удобным дизайном, сохраняя при этом все основные функции оригинала.
Bowie MA10s оснащены усовершенствованной технологией активного шумоподавления -48 дБ, которая эффективно блокирует 95% внешнего шума. Это обеспечивает чистое и непрерывное прослушивание музыки даже в шумных местах.
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4 микрофона с искусственным интеллектом, встроенные в наушники, обеспечивают исключительную чёткость голоса пользователя. Они фильтруют фоновый шум и фокусируются на голосе, гарантируя четкую и бесперебойную связь.
Наушники Bowie MA10s предлагают 12 предустановленных эквалайзеров и возможность настраивать параметры звука в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Благодаря технологии 3D Spatial Audio от Baseus эти наушники обеспечивают захватывающий и реалистичный звук.
Пользователи могут выбирать между 3 режимами: режим Bass для занятий спортом, музыкальный режим для полного погружения в музыку и игровой режим для точной синхронизации аудио и видео.
Наушники Bowie MA10s могут работать до 38 часов при одном заряде с использованием зарядного чехла и до 8 часов без него. Встроенный цифровой дисплей отображает уровень заряда батареи, а наушники поддерживают беспроводную зарядку для дополнительного удобства.
Благодаря сертификации по стандарту IPX4 эти наушники устойчивы к поту и воде, что делает их идеальным выбором для тренировок или повседневного использования.
Наушники Baseus Bowie MA10s доступны на Amazon и Baseus.com по рекомендуемой розничной цене $49,99 (примерно 5500 рублей).