Наушники Baseus Bowie MA10s получили прекрасные технические характеристики по низкой цене 5500 рублей.

Baseus, известный производитель бытовой электроники, расширил свою линейку популярных наушников Bowie MA10, выпустив новую модель Baseus Bowie MA10s. Новинка отличается более компактным и удобным дизайном, сохраняя при этом все основные функции оригинала.

Bowie MA10s оснащены усовершенствованной технологией активного шумоподавления -48 дБ, которая эффективно блокирует 95% внешнего шума. Это обеспечивает чистое и непрерывное прослушивание музыки даже в шумных местах.

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4 микрофона с искусственным интеллектом, встроенные в наушники, обеспечивают исключительную чёткость голоса пользователя. Они фильтруют фоновый шум и фокусируются на голосе, гарантируя четкую и бесперебойную связь.

Наушники Bowie MA10s предлагают 12 предустановленных эквалайзеров и возможность настраивать параметры звука в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Благодаря технологии 3D Spatial Audio от Baseus эти наушники обеспечивают захватывающий и реалистичный звук.

Пользователи могут выбирать между 3 режимами: режим Bass для занятий спортом, музыкальный режим для полного погружения в музыку и игровой режим для точной синхронизации аудио и видео.

Наушники Bowie MA10s могут работать до 38 часов при одном заряде с использованием зарядного чехла и до 8 часов без него. Встроенный цифровой дисплей отображает уровень заряда батареи, а наушники поддерживают беспроводную зарядку для дополнительного удобства.

Благодаря сертификации по стандарту IPX4 эти наушники устойчивы к поту и воде, что делает их идеальным выбором для тренировок или повседневного использования.

Наушники Baseus Bowie MA10s доступны на Amazon и Baseus.com по рекомендуемой розничной цене $49,99 (примерно 5500 рублей).