Беспроводные наушники Baseus M2s Pro могут похвастаться своими характеристиками и функциями по низкой цене.

Компания Baseus представила свои новые беспроводные наушники TWS - Baseus M2s Pro, которые отличились улучшенными характеристиками в области шумоподавления, качества звука и возможностей подключения.

Baseus M2s Pro оснащены мощной системой активного шумоподавления (ANC) с глубиной шумоподавления до 52 дБ, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущим поколением. Наушники сертифицированы Hi-Res и поддерживают звук без потерь 96 кГц/24 бит, обеспечивая детальное и точное воспроизведение звука.

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Технология Baseus Immersive Spatial Sound (BISA) создаёт панорамную звуковую сцену для более захватывающего прослушивания. Обновлённые возможности подключения с Bluetooth 5.4 обеспечивают меньшую задержку и более стабильное соединение, а алгоритм AI Wind Noise Reduction улучшает чёткость голоса в ветреную погоду.

Baseus M2s Pro обладают впечатляющим временем автономной работы - до 7 часов без подзарядки с отключённым шумоподавлением, а зарядный футляр добавляет ещё 28 часов. Наушники поддерживают быструю зарядку, обеспечивая 2 часа прослушивания всего за 10 минут зарядки.

Наушники доступны в цветах Interstellar Black и Moon White, имеют стильный дизайн и удобную посадку. Приложение Baseus позволяет настраивать уровень шумоподавления, пространственные звуковые эффекты и другие функции.

Baseus M2s Pro доступны к покупке по стандартной цене 329 юаней (примерно 4 тыс. рублей).