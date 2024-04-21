Новый Dimensity 6300 от MediaTek станет основой следующей волны доступных смартфонов 5G

MediaTek вступает на перенасыщенный рынок процессоров для смартфонов среднего класса с новым чипсетом Dimensity 6300, который призван стать основой для следующей волны доступных устройств поддерживающих стандарт сети 5G. Этот чипсет, созданный по технологии 6 нм, немного улучшил свои характеристики по сравнению с прошлой версией Dimensity 6100+. MediaTek заявляет, что им удалось увеличить производительность процессора на 10% благодаря двум более мощным ядрам Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц, в то время как остальные шесть ядер - Cortex-A55 работают с тактовой частотой 2 ГГц. Графическую обработку обеспечивает графический процессор Mali-G57 MC2, такой графический процессор стандартный выбор для устройств данного уровня.

Особое внимание заслуживает встроенный модем 5G, соответствующий стандарту 3GPP Release 16. MediaTek также заявляет об улучшении энергоэффективности благодаря технологии UltraSave 3.0+, что может привести к улучшению энергоэффективности на 13-30% по сравнению с конкурентами с поддержкой сети 5G и частотой менее 6 ГГц.

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Чипсет Dimensity 6300 поддерживает дисплеи Full HD+ с частотой обновления экрана до 120 Гц и имеет средние возможности камеры, поддерживая датчики до 108 МП и двойную конфигурацию по 16 МП. Варианты подключения включают в себя Bluetooth 5.2 и двухдиапазонный Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac), но объем основной памяти остаётся ограниченным UFS 2.2, а объем оперативной памяти ограничен LPDDR4x.

Первым смартфоном, в который будут устанавливать Dimensity 6300, станет Realme C65 5G, запуск которого ожидается позднее в этом месяце. С учётом лидерства MediaTek, можно ожидать, что больше производителей предложат аналогичные устройства, стремясь сделать связь 5G доступной для широкой аудитории.

Несмотря на то, что Dimensity 6300 не стал революционным, он представляет собой значительный шаг вперёд в обеспечении доступности технологии 5G для более широкого круга потребителей.