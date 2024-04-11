Представлен планшет Redmi Pad Pro с 2,5K экраном на 12.1 дюйма за 19 000 рублей

Китайская компания Xiaomi представила свой новый бюджетный планшет Redmi Pad Pro.

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Новинка оснащается впечатляющим 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,5K и высокой частотой обновления изображения в 120 Гц, что обеспечивает плавную прокрутку и отзывчивый игровой процесс. Пиковая яркость планшета в 600 нит к сожалению не может гарантировать хорошую видимость при ярком солнечном свете.

За производительность устройства отвечает чипсет Snapdragon 7s Gen 2, который обеспечивает достаточную мощность для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц, воспроизведение потоковых видео и запуск игр. Redmi Pad Pro предлагается в трёх конфигурациях памяти: 6/128 Гб, 8/128Гб и 8/256 Гб.

Устройство оснащается большим аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Производитель заявляет, что полностью заряженный планшет может находиться в режиме ожидания до 57 дней.

Redmi Pad Pro управляется фирменной оболочкой HyperOS разработанной на базе Android 14. Оболочка оптимизирована для работы на планшете и предлагает ряд функций, повышающих удобство использования.

Redmi Pad Pro продаётся на внутреннем рынке Китая по цене от 1499 юаней (около 19 тыс. руб) за конфигурацию с минимальным количеством памяти 6/128 ГБ. Информация о доступности устройства на других рынках, включая Россию, пока не поступала.