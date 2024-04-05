Снижение спроса на аккумуляторы для электрокаров ухудшило финансовое положение LG Energy.

Компания LG Energy Solution отчиталась о резком уменьшении прибыли. Возможной причиной стало замедление продаж автомобилей на электротяге. Операционная прибыль компании составила всего 119 млн. долларов за первый квартал 2024 года. От убытка в 26 млн. долларов компанию спасла налоговая льгота предоставленная президентом США Джо Байденом.

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Несмотря ухудшение финансового положения LG Energy Solution отметила, что компания продолжит активно совершенствовать существующие технологии и разрабатывать новые в условиях быстрого развития технологий и постоянного изменения требований рынка аккумуляторов для электромобилей. LG Energy направляет значительные средства на исследования и разработки, чтобы не отставать от конкурентов и предлагать потребителям самые современные и эффективные технологии.

Кроме того, LG Energy Solution активно развивает свою экологическую ответственность, стремясь к уменьшению воздействия своей деятельности на окружающую среду. Компания внедряет новые технологии и методы производства, направленные на снижение выбросов и оптимизацию использования ресурсов.

В рамках стратегии устойчивого развития, LG Energy Solution также активно работает над улучшением условий труда для своих сотрудников и участием в социальных программах на благо общества. Компания придерживается высоких стандартов корпоративной ответственности и стремится к созданию устойчивой и успешной бизнес-модели.

В целом, LG Energy Solution продолжает демонстрировать свою лидерскую позицию на рынке аккумуляторов для электромобилей, стремясь к постоянному развитию, инновациям и улучшению качества своей продукции. Компания остаётся одним из ключевых игроков в отрасли и планирует дальнейшее расширение своего влияния на мировом рынке электромобилей.