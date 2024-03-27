Медицинские работники начали забастовку в ответ на попытку правительства увеличить количество врачей.

Из-за дефицита врачей Южная Корея столкнулась с серьёзной проблемой в области здравоохранения, особенно сильно страдают отдалённые от крупных городов поселения. Правительство решило увеличить количество мест в медицинских учебных заведениях в попытке решить эту проблему. Однако это решение вызвало протесты со стороны врачей, которые опасаются, что увеличение числа медицинских студентов может негативно отразиться на качестве медицинской помощи и условиях труда.

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Почти все 13 000 врачей-стажеров Южной Кореи, играющих ключевую роль в оказании неотложной медицинской помощи и проведении операций, перестали выходить на работу примерно с 20 февраля. На этой неделе акция расширилась, так как профессора медицины, многие из которых занимаются лечением пациентов, начали подавать в отставку в поддержку забастовки.

Президент Юн Сук Ёль призвал к переговорам и предложил гибкий подход урегулированию конфликта, однако стороны пока не пришли к единому решению. Группа, представляющая профессоров медицины, выразила готовность к диалогу, но врачи продолжают настаивать на своём требовании полностью отказаться от плана увеличения числа студентов.

Подобная ситуация уже произошла в юридической сфере, где увеличение числа выпускников привело к снижению средней зарплаты юристов. Врачи опасаются, что аналогичные последствия могут ожидать и их профессию.

У врачей больше рычагов влияния, чем у юристов, потому что их отсутствие имеет более непосредственные и серьезные последствия, говорит Чон из Университета Йонсей. Хотя опросы показывают, что общественность поддерживает Юна в плане увеличения числа студентов, президенту придется действовать осторожно, поскольку длительная забастовка в преддверии выборов может негативно действовать на избирателей.