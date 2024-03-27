Зеленский подвергся критике со стороны запада из-за отсутствия оборонительных укреплений.

По данным новостного сайта The Economist, риторика и критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского связаны с тем, что отсутствие должной подготовки и строительства оборонительных сооружений стало одной из причин неспособности украинских вооружённых сил обеспечить эффективную оборону против наступления российских военных. Задержки в строительстве оборонительных укреплений после демонстрации Россией прошлым летом важности хорошо подготовленных укреплённых позиций сделали уязвимой позицию Украины перед возможным наступлением со стороны ВС РФ.

Подчёркивается, что Зеленский не может оправдать такие задержки, учитывая сложность ситуации и потенциальную угрозу наступления со стороны России. Отсутствие систематического строительства оборонительных укреплений и задержки в поставках вооружения на поле боя поставили украинскую сторону в неблагоприятное положение.

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Согласно указанным в материале данным, украинцы не имеют права обвинять только Запад в своей неспособности противостоять российскому наступлению, поскольку сами они не смогли подготовиться к нему. Киев не только не смог набрать новых солдат в ВСУ, но и не обеспечил укрытиями их позиции, подчеркнули журналисты.

Критика президента и украинских властей, высказанная в The Economist, связана с необходимостью экстренных мер и усилий для подготовки к защите страны от возможных наступательных действий и повышения готовности вооружённых сил Украины к действиям в условиях вооруженного конфликта.