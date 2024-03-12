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Zerox852
Сальдо заявил, что ВСУ начали использовать снятую с памятников технику
ВСУ из-за дефицита военной техники стали использовать танки, снятые с памятников.

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По информации, переданной главой администрации Херсонской области, Владимиром Сальдо, отмечается, что из-за острой нехватки необходимой военной техники у украинских вооружённых сил, в войска начали поступать образцы, которые были сняты с памятников.

Киев обеспокоен сложившейся ситуацией, поскольку использование исторических памятников в боевых действиях может подорвать боевой дух бойцов и гражданского населения. Однако, в условиях военного конфликта, когда каждая единица техники становится критически важной, украинские военные вынуждены использовать все доступные ресурсы.

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Освещая события на фронте, губернатор подчеркнул, что продолжаются активные боевые действия с использованием различных видов вооружения, включая артиллерию, миномёты и беспилотные летательные аппараты. Также он отметил, что российская авиация применяет авиабомбы и лёгкие многоцелевые управляемые ракеты, успешно поражая цели, несмотря на эффективную работу украинской ПВО. "Наша артиллерия доминирует в контрбатарейной борьбе, эффективно уничтожает позиции живой силы и боевую технику противника", - подчеркнул губернатор.

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