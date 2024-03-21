Смартфон опередил конкурентов по четкости кадров.

Команда Honor провела временное тестирование камеры Magic6 Pro и сравнила снимки с аппаратами конкурентов Apple iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra в видеоролике. Это позволяет зрителям оценить качество и уникальные возможности этой новой камеры в сравнении с другими флагманскими моделями на рынке.

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Поклонники марки будут довольны результатами. Honor Magic6 Pro всегда предоставлял более ясные снимки. Тесты показали, что все устройства, участвующие в камеральных испытаниях, находились в равноценных условиях, что обеспечивает справедливое сравнение их качества.

Всем гаджеты имели следующие установки:

Процесс отключения искусственного интеллекта. Отказ от живых фотографий. Установка смартфонов на штативы для съемки по таймеру на 10 секунд.

Это может быть полезным для создания статичных снимков без вмешательства ИИ или живых элементов.

Смартфон Magic6 Pro является уникальным смартфоном, оснащенным высокотехнологичной камерой Honor Falcon, которая использует искусственный интеллект (ИИ) для автоматического захвата лучших моментов. Камера оснащена разнообразными датчиками: основной с 50 Мп, сверхширокоугольным 50 Мп, телефото 180 Мп. Все они обеспечивают отличные характеристики, такие как автофокус, режим макро и поддержка HDR, что делает камеру Magic6 Pro идеальным выбором для любителей фотографии.



