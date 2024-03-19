В стремлении укрепить семейные узы и сделать игровой процесс более гибким, компания Valve недавно анонсировала революционную новинку – систему семейных аккаунтов для своей легендарной платформы Steam.

Компания Valve только что объявила о масштабном обновлении функции совместного использования семейных игр в игровом сервисе Steam для ПК. Новая версия, доступная в бета-клиенте Steam, называется Steam Families. Она заменит старые функции Steam Family Sharing и Steam Family View.

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В блоге Valve сообщается, что человек может создать раздел Steam Families, а затем пригласить в него до пяти членов семьи. После этого любой член этой группы сможет играть в любую игру, принадлежащую шести членам этой группы. Если вы играете в игру, которая принадлежит другому члену семьи в Steam Families, вы получите свои собственные сохранения, достижения и доступ к любым файлам. Кроме того, вы можете играть в игру из библиотеки другого человека, пока он играет в другую игру. Если один из членов семьи владеет несколькими копиями игры, то в нее могут одновременно играть несколько членов семьи в группе.

В дополнение к новым функциям совместного использования игр Steam Families также включает некоторые средства родительского контроля для семей с маленькими детьми. Родители могут установить несколько различных ограничений для своих детей, если они планируют играть в игры Steam. В их число входят:

Разрешить доступ к соответствующим играм. Ограничьте доступ к магазину Steam, сообществу или чату друзей. Установите ограничения по времени игры (ежечасно/ежедневно). Просмотр отчетов об игровом времени. Одобрить или отклонить запросы от детских аккаунтов на дополнительное игровое время или доступ к функциям (временный или постоянный). Восстановить учетную запись ребенка, если он потерял пароль. Ребенок в группе Steam Families может попросить одного из взрослых в группе одобрить покупку игры.

Если вы хотите опробовать новую систему, зайдите в «Настройки» клиента Steam, выберите «Интерфейс», а затем выберите «Выбрать Steam Family Beta» из выпадающего меню в разделе «Участие в бета-версии клиента». Пока не сообщается, когда Steam Families станет доступна всем пользователям Steam.