Смартфон будет выпущен 21 марта 2024 года. Оснащенный процессором MediaTek Dimensity 7200 SoC, 8 Гб оперативной памяти и 6,67″ AMOLED-дисплеем Full-HD+, предстоящий телефон Vivo будет доступен исключительно на Flipkart по цене ~22 тыс. руб.

После успешного запуска серии V30 компания Vivo собирается выпустить мобильный телефон Vivo T3. Смартфон будет выпущен 21 марта 2024 года. Оснащенный процессором MediaTek Dimensity 7200 SoC, 8 Гб оперативной памяти и 6,67′′ AMOLED-дисплеем Full-HD+, предстоящий телефон Vivo будет доступен исключительно на Flipkart по цене ~22 тыс. руб.

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Смартфон Vivo T3 появится 21 марта и будет доступен в двух вариантах: 8 Гб ОЗУ + 128 Гб встроенной памяти и 8 Гб ОЗУ + 128 Гб встроенной памяти, цена которых составит ~20 тыс. руб. и ~22 тыс. руб. соответственно. Кроме того, телефон будет доступен в цветовых вариантах кристальная чешуя и космический синий. Предполагается, что смартфон Vivo T3 будет обладать впечатляющими характеристиками и спецификациями.

По слухам, грядущий мобильник будет оснащен двойными стереодинамиками, накопителем на 1 Тб, расширяемым с помощью карт microSD, пыле- и влагозащитой по стандарту IP54, а также совместимостью с 10 диапазонами 5G.