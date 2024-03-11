«Джеймс Уэбб» прислал новые изображения NGC 604, на которых видны своеобразные космические пузыри, усики и молодые звезды.

Примерно в 1300 световых годах от Земли находится массивное звездообразования под названием NGC 604, в котором обитает около 200 звезд. Недавно телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» сделал два детальных снимка этого космического чуда, раскрыв множество удивительных деталей.

реклама

NGC 604 находится внутри галактики Мессье 33 (M33), расположенной в своеобразном созвездии Треугольник, которое находиться в северном полушарии неба По сравнению с нашей галактикой Млечный Путь, M33 на 50% меньше по размеру. Однако ее область NGC 604, которая выглядит как яркое голубое пятно, является одной из самых массивных звездообразующих областей.

На последних снимках, сделанных прибором «Джеймс Уэбб» в среднем инфракрасном диапазоне (MIRI) и камерой ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), видны невиданные ранее космические пузыри, звезды и газообразные структуры, выходящие из NGC 604. Изображение, полученное с помощью MIRI, содержит несколько звезд, в том числе сверхгигантов. Последние могут быть в миллион раз ярче и в сто раз больше нашего Солнца.

На снимке также видны голубые образования, похожие на усики, которые свидетельствуют о наличии полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), сообщает НАСА. ПАУ - важный космический ингредиент, поскольку он играет ключевую роль в развитии планет и звезд. Однако изображение MIRI не показывает горячие звезды, поскольку не захватывает длину волны, излучаемой ими. Именно здесь очень полезным оказывается изображение NIRCam.

Изображение, полученное NIRCam, подтверждает наличие двух молодых звезд, расположенных над центральной туманностью (облаком космического газа и пыли). Интересно, что космический телескоп «Хаббл» ранее идентифицировал эти звезды как нерегулярные пятна. Кроме того, в туманности обнаружены ярко-красные структуры, похожие на пузыри. По мнению НАСА, эти пузыри образовались в результате активности ветров, исходящих от самых горячих и ярких звезд NGC 604.

Обычному человеку изображение NGC 604 может показаться картиной или обычной фотографией космических облаков и звезд. Однако для астрономов звездные ясли и детали, которые они хранят, имеют огромное значение. Это связано с тем, что обширные звездообразующие области, подобные NGC 604, содержат множество органических молекул, которые могут рассказать не только о развитии планет и звезд, но и о происхождении жизни.

Благодаря «Джеймс Уэбб» исследователи впервые могут получить такие детальные изображения NGC 604 с высоким разрешением. Ученые надеются, что снимки помогут людям лучше понять космос и разгадать еще несколько тайн, связанных с этим звездным питомником.