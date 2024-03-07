Первые тесты роликов показали, что время просмотра значительно увеличилось.

В среду глава Facebook Том Элисон сообщил, что компания Meta* пересматривает способ, которым Facebook рекомендует видео в Reels, Groups и основной ленте Facebook Feed, используя искусственный интеллект (ИИ) для работы алгоритма рекомендаций видео.

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Крупнейшая в мире социальная сеть уже перевела Reels, своего конкурента TikTok, на новый алгоритм и планирует использовать его во всех местах Facebook, где показывается видео - основной ленте Facebook и группах - как часть технологической дорожной карты до 2026 года. Соцсеть протестировал новый рекомендательный механизм на основе искусственного интеллекта в Reels, время просмотра увеличилось примерно на 8-10%.

Компания Meta сделала конкуренцию с TikTok одним из главных приоритетов с тех пор, как это приложение начало набирать популярность в США в последние несколько лет.

До сих пор Facebook использовал разные системы рекомендаций видео для Reels, Groups и ленты Facebook. Но после успеха Reels компания планирует использовать один и тот же движок на основе искусственного интеллекта во всех этих продуктах.

Этот шаг является частью стратегии Meta по внедрению ИИ во все свои продукты после того, как в конце 2022 года эта технология взорвалась с запуском ChatGPT от OpenAI. Компания тратит миллиарды долларов на покупку сотен тысяч дорогостоящих графических процессоров NVIDIA, используемых для обучения и питания моделей ИИ.

* - Компания Meta (социальные сети Instagram и Facebook) - признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.