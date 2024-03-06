На прошлой неделе Илон Маск подал иск против OpenAI, утверждая, что стартап в области искусственного интеллекта (ИИ) нарушил учредительный договор, став не некоммерческой, а коммерческой компанией. Компания OpenAI ответила на иск Маска, заявив, что в свое время он хотел «абсолютного контроля» над компанией или слияния с Tesla.

Согласно сообщению в блоге, автором которого являются соучредители OpenAI Грег Брокман, Илья Суцкевер, Джон Шульман, Сэм Альтман и Войцех Заремба, компания, занимающаяся разработкой ИИ, намерена отклонить все претензии Маска. Open AI утверждает, что сам Маск поддержал ее ранние планы по получению прибыли.

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Илон Маск был одним из первых членов совета директоров OpenAI и помог компании получить финансирование. В 2018 году он покинул совет директоров компании, чтобы предотвратить потенциальный конфликт интересов, который мог возникнуть между его участием в OpenAI и работой над технологией самодвижущегося ИИ в Tesla.

В компании OpenAI также утверждают, что Маск не возражал против его решения не выкладывать свои работы в открытый доступ. Маск понимал, что миссия не подразумевает открытого доступа к AGI.

В подтверждение своего утверждения компания OpenAI опубликовала переписку по электронной почте от января 2016 года, в которой ее сооснователь Илья Суцкевер говорит о том, что по мере того как OpenAI будет приближаться к созданию ИИ, будет иметь смысл начать быть менее открытыми. Open в OpenAI означает, что все должны пользоваться плодами ИИ после его создания, но совершенно нормально не делиться наукой..., на что Маск ответил, согласием.

В докладе утверждается, что OpenAI также отклонила жалобу Илона Маска во внутренней памятке для своих нынешних сотрудников. В письме говорилось, что иск Илона Маска вызван его сожалением о том, что сегодня он не участвует в работе компании.